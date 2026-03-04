Tecnología

‘Avatar World’: así puede ganar monedas gratis y aumentar su dinero en el popular juego móvil

El simulador de vida de Pazu Games ofrece varias formas para obtener monedas sin pagar. Estas permiten comprar ropa, accesorios y decorar la casa

Por O Globo / Brasil / GDA
Guía para ganar monedas en 'Avatar World'. Incluye el método para obtener 150 monedas gratis y varios secretos que entregan recompensas.
Guía para ganar monedas en 'Avatar World'. Incluye el método para obtener 150 monedas gratis y varios secretos que entregan recompensas. (Pazu Games/Pazu Games)







