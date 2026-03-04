‘Avatar World’: así puede ganar monedas gratis y aumentar su dinero en el popular juego móvil

Guía para ganar monedas en 'Avatar World'. Incluye el método para obtener 150 monedas gratis y varios secretos que entregan recompensas.

Las monedas en Avatar World resultan clave para ampliar la experiencia dentro del juego. Este dinero virtual permite comprar ropa, accesorios, elementos de decoración para el hogar e incluso visitar cafeterías dentro del mundo interactivo.

El título, desarrollado por Pazu Games, está disponible de forma gratuita en celulares Android y iPhone (iOS). Aunque existen paquetes de pago dentro de la tienda del juego, también hay métodos para conseguir monedas sin gastar dinero real.

A continuación se detallan las principales formas de obtener monedas gratis en Avatar World.

Cómo ganar monedas en Avatar World

Conseguir monedas dentro del juego puede resultar difícil sin comprar paquetes en la tienda. Sin embargo, existe una forma sencilla de iniciar con 150 monedas gratis.

Para obtenerlas, el jugador debe registrar un Avatar ID después de descargar el juego. El proceso se realiza en pocos pasos dentro de la aplicación.

Paso 1. En la pantalla inicial seleccione la opción “Avatar ID”, ubicada en la esquina superior izquierda.

Paso 2. Ingrese el año de nacimiento en el campo correspondiente.

Paso 3. Presione el botón “CREAR CUENTA” de color rosado.

Paso 4. Escriba su correo electrónico en los dos espacios disponibles y pulse “CADASTRAR”.

Paso 5. Revise el correo electrónico y copie el código enviado por el sistema. Luego péguelo en el espacio indicado como “Código...” y seleccione “CONTINUAR”.

Tras completar el registro, el jugador podrá reclamar la recompensa inicial.

Para hacerlo debe entrar a “Starter Pack”, ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla principal. Luego seleccione “AW COINS”, busque la opción “Special AW Coins Gift” y presione el botón “CLAIM”.

Con este proceso el jugador comienza la partida con 150 monedas adicionales.

También conviene prestar atención a los eventos especiales de Avatar World. En determinadas fechas, Pazu Games ofrece regalos dentro del juego que incluyen monedas gratis.

Los secretos del juego también dan monedas

El juego incluye un Sistema de Secretos que recompensa a quienes descubren pistas ocultas o completan pequeños desafíos dentro de los escenarios.

Al resolver estos acertijos el jugador recibe monedas prateadas y objetos exclusivos.

Entre los secretos más conocidos aparecen tres desafíos específicos.

El gato naranja y la cancha de tenis. El jugador debe tomar el gato naranja ubicado fuera de la tienda de mascotas. Luego lo lleva a la cancha de tenis. Si coloca la pelota en la boca del animal y activa la animación, recibe 5 monedas y una raqueta con diseño de gato.

El secreto del marcador. En la cancha de baloncesto existe un marcador interactivo. Si se coloca el resultado 06 en el lado izquierdo y 07 en el derecho, el juego otorga 20 monedas.

El reto de las tres pelotas. Este secreto requiere reunir tres pelotas en distintos lugares del mapa:

Una pelota rosada gigante en el área de Pilates.

en el área de Pilates. Un balón de baloncesto en la cancha.

en la cancha. Una pelota de tenis detrás del juez en la cancha de tenis.

Después se colocan las tres pelotas en el espacio indicado por el dibujo del escenario. Al completar el desafío se reciben 8 monedas.

Qué es Avatar World

Avatar World es un juego de simulación de vida en mundo abierto dirigido al público infantil. Funciona como una gran casa de muñecas digital donde la creatividad del jugador marca el ritmo de la historia.

A diferencia de otros títulos, el juego no impone misiones obligatorias. El usuario decide qué actividades realizan los personajes y cómo se desarrolla la experiencia.

El jugador puede crear su propio avatar y personalizarlo con expresiones faciales, tonos de piel, estilos de cabello, ropa y accesorios.

El mapa incluye varios espacios que simulan la vida cotidiana. Entre ellos aparecen escuelas, hospitales, parques y restaurantes, todos con objetos interactivos.

