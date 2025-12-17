Así se puede controlar la cámara del concierto de Bad Bunny desde el celular

La “camarita” de los conciertos de Bad Bunny usa infrarrojo y radiofrecuencia para sincronizar luces y convertir al público en parte del espectáculo.

En los conciertos de Bad Bunny, miles de personas reciben un dispositivo tipo “cámara”, se trata de un artefacto luminoso controlado a distancia mediante tecnología infrarroja o radiofrecuencia, diseñado para crear efectos visuales sincronizados durante el espectáculo.

El dispositivo forma parte del sistema escénico del concierto y no graba imágenes ni video. Su función principal es convertir al público en parte activa del show mediante luces coordinadas que cambian de color y patrón en tiempo real.

La “camarita” funciona gracias a un controlador central operado por el equipo técnico del concierto. Desde ese punto se envían señales invisibles, similares a las de un control remoto de televisión, que activan los cambios de color o encendido del dispositivo.

Cada unidad cuenta con un receptor infrarrojo o de radiofrecuencia, capaz de interpretar distintas órdenes según el momento del espectáculo. Estas señales permiten que miles de dispositivos reaccionen al mismo tiempo, sin intervención del público.

El uso de infrarrojo permite enviar instrucciones sin interferir con redes móviles ni conexiones de internet. En algunos montajes también se utiliza radiofrecuencia o Bluetooth para ampliar el alcance en estadios y recintos abiertos.

Esta tecnología logra que todo el público se ilumine, siguiendo el ritmo de la música o momentos específicos del guion visual del concierto, como cierres de canciones o transiciones escénicas.

Este tipo de tecnología se utiliza desde hace varios años en conciertos de gran formato y fue popularizada por giras internacionales de artistas como Coldplay, Karol G y Bad Bunny.

El objetivo es crear una experiencia inmersiva, en la que el público no solo observa el show, sino que forma parte del montaje visual diseñado por la producción.

Existen aplicaciones móviles y plataformas de gestión utilizadas por las productoras para programar y controlar estos dispositivos luminosos durante los conciertos. Entre las más conocidas se encuentran PixMob e Ir Plus, que permiten definir colores, patrones y tiempos de activación desde un panel central.