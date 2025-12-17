Tecnología

Así se puede controlar la cámara del concierto de Bad Bunny desde el celular

No es una cámara tradicional. El dispositivo que le entregan en los conciertos de Bad Bunny usa tecnología sincronizada para crear efectos visuales masivos

Por Silvia Ureña Corrales
La “camarita” de los conciertos de Bad Bunny usa infrarrojo y radiofrecuencia para sincronizar luces y convertir al público en parte del espectáculo.
La “camarita” de los conciertos de Bad Bunny usa infrarrojo y radiofrecuencia para sincronizar luces y convertir al público en parte del espectáculo. (Damián Arroyo /Damián Arroyo)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

