Así se logra enviar archivos entre Android y iPhone sin aplicaciones extra

Pixel 10 abrió la puerta a compartir archivos entre Android e iPhone gracias a la integración de Quick Share con AirDrop.

La compatibilidad inalámbrica entre Android e iPhone avanzó de forma notable. Desde este jueves Quick Share y AirDrop funcionan entre sí.

La conexión inició con la serie Pixel 10 y permitió que usuarios de ambos sistemas enviaran fotos y archivos de manera directa.

Google informó que muchas personas pidieron un método simple para mover contenido entre dispositivos. La empresa indicó que eliminó la barrera que imponía el sistema operativo.

También aseguró que el proceso opera con medidas de seguridad certificadas por especialistas externos.

La compañía destacó que esta integración siguió a los trabajos realizados en servicios RCS y en las alertas de rastreadores desconocidos, funciones que también operan tanto en Android como en iOS.

Por ahora, la compatibilidad con AirDrop se limita a los Pixel 10. Google afirmó que mantiene el plan de llevar esta experiencia a más dispositivos con Android.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.