Tecnología

Así quedan expuestos sus archivos cuando vende una computadora y solo la formatea

El formateo convencional solo elimina accesos visibles. Los archivos permanecen en el disco y podrían recuperarse con programas especializados

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Por O Globo / Brasil / GDA
El método zero fill sobrescribe los discos duros mecánicos y evita que terceros recuperen archivos después de vender un dispositivo.
El método zero fill sobrescribe los discos duros mecánicos y evita que terceros recuperen archivos después de vender un dispositivo. (ChatGPT/Generada con IA)







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O Globo

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O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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