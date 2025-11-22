Así puede transferir archivos entre iPhone y Android sin cables ni apps externas

Quick Share ahora permite enviar archivos desde Android a iPhone y viceversa usando AirDrop, sin apps ni cables.

Compartir archivos entre teléfonos inteligentes de distintos sistemas operativos ya no representa una barrera. Google anunció una nueva función que permite que dispositivos Pixel 10 puedan usar Quick Share para enviar y recibir archivos desde un iPhone con AirDrop, sin utilizar aplicaciones de terceros ni cables.

Hasta ahora, transferir contenido entre un Android y un iPhone implicaba usar servicios en la nube, cables físicos o herramientas externas como Android Switch. Esta nueva integración simplifica el proceso y evita suscripciones o instalaciones adicionales.

Enviar archivos de Android a iPhone

Para enviar archivos desde un dispositivo Google Pixel a un iPhone, el procedimiento se puede hacer en pocos pasos:

Abrir Quick Share desde el panel de accesos rápidos. Ingresar a la pestaña Enviar y pulsar el botón Seleccionar. Escoger los documentos o imágenes dentro del dispositivo o desde plataformas como Google Drive o Google Fotos. Verificar que el iPhone tenga activado AirDrop y esté visible para “Todos”. Esto se puede comprobar deslizando la pantalla desde la esquina superior derecha del iPhone. Una vez visible el iPhone en la sección Dispositivos cercanos de Quick Share, pulsar sobre su ícono para iniciar el envío. En el iPhone, aceptar la transferencia desde la notificación de AirDrop que aparece en la parte superior de la pantalla.

Cuando finaliza la transferencia, los archivos enviados desde el Pixel 10 se almacenan automáticamente en el iPhone.

Enviar archivos de iPhone a Android

El proceso inverso, de iPhone a Android, también es sencillo y directo:

Abrir el archivo en el iPhone, ya sea desde Fotos o desde la aplicación de Archivos. Pulsar el ícono de compartir y elegir AirDrop como método de envío. En el Google Pixel 10, mantener abierta la pestaña Recibir en Quick Share. Cuando el iPhone detecte el dispositivo Pixel, seleccionarlo para iniciar la transferencia. En el Pixel, aceptar la solicitud en la sección Compartiendo contigo.

Después de esto, el archivo se descarga automáticamente en el teléfono Android.

¿Qué dispositivos son compatibles?

Por ahora, esta integración se aplica únicamente a la serie Pixel 10, pero se prevé que más dispositivos Android incorporen esta funcionalidad próximamente. Esto permitiría ampliar el ecosistema de intercambio entre Android e iOS, sin depender de herramientas externas.

