Tecnología

Así puede transferir archivos entre iPhone y Android sin cables ni apps externas

Conozca cómo funciona la nueva función que une Quick Share de Google con AirDrop de Apple en los dispositivos más recientes

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C. y Europa Press
Quick Share ahora permite enviar archivos desde Android a iPhone y viceversa usando AirDrop, sin apps ni cables.
Quick Share ahora permite enviar archivos desde Android a iPhone y viceversa usando AirDrop, sin apps ni cables. (Europa Press/EP)







Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

