Así puede escanear documentos con WhatsApp y enviarlos como archivos PDF

WhatsApp permite escanear documentos físicos y enviarlos como PDF desde Android o iPhone sin usar otras aplicaciones.

WhatsApp incorporó una función para escanear documentos y enviarlos como archivos PDF, directamente desde su interfaz. Esta herramienta, disponible en dispositivos Android y iPhone, facilita la digitalización de papeles físicos sin utilizar aplicaciones adicionales.

El servicio está disponible en las versiones más recientes de la app. Meta aconseja mantener WhatsApp actualizado, debido a que esta función se activa de forma progresiva.

Cómo escanear documentos en WhatsApp paso a paso

Estos son los pasos que se deben seguir para escanear fotos o documentos desde la aplicación y enviarlos como PDF:

1. Ingresar a WhatsApp

Abrir la conversación a la que se desea enviar el documento desde el menú principal.

2. Elegir “Documento” en el ícono de adjuntar

Una vez dentro del chat, presionar el ícono de clip y seleccionar la opción “Documento”. Con esto, la aplicación entenderá que se trata de un archivo escrito.

3. Activar la cámara para escanear

Entre las opciones disponibles, debe elegirse “Escanear documento”, ubicada al final de la lista. Esto habilita la cámara en modo escáner.

El modo automático detecta y captura la imagen cuando el dispositivo está inmóvil. El modo manual permite al usuario tomar la fotografía cuando lo considere apropiado. Se puede ajustar el encuadre, girar la imagen o aplicar filtros para mejorar la visibilidad. Luego, se confirma la captura con el botón “OK”.

4. Confirmar y enviar como PDF

Antes de enviarlo, existe la opción de agregar un comentario para brindar contexto. Luego, se confirma el envío. El documento se compartirá como un archivo PDF, compatible con cualquier dispositivo.

LEA MÁS: Cómo ‘desactivar’ temporalmente su cuenta de WhatsApp: este truco le puede interesar

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.