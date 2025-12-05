Así puede convertirse en un personaje de ‘Stranger Things’ con la IA de Google y una simple foto

Tras el estreno de la quinta temporada de Stranger Things, Google activó una herramienta gratuita para que cualquier persona pueda recrearse como un personaje de la serie. La función utiliza Nano Banana, el modelo de generación de imágenes integrado en Gemini, la inteligencia artificial del gigante tecnológico.

Nano Banana permite transformar imágenes conservando el rostro original de quien aparece en la foto y adaptando el entorno al estilo visual de la serie. Usuarios ya generaron imágenes con apariencia de figuras de acción o estéticas de videojuegos retro. Ahora también pueden crear escenas ambientadas en los años 80 con atmósfera sobrenatural.

Para utilizar esta herramienta se requiere seleccionar una foto clara del rostro, preferiblemente en primer plano, y subirla a Gemini desde el ícono con el símbolo “+”. Luego, basta con copiar uno de los siguientes textos y pegarlo en la interfaz para generar la imagen.

Estos son tres de los prompts más efectivos para obtener una imagen realista, según el sitio especializado Xataka:

Opción 1: Hablando por teléfono mientras el demogorgon acecha

Prompt completo:

Crea un retrato onírico de mí al estilo del año 2000 dentro de una casa inspirada en la serie Stranger Things, la casa de Will, con un alfabeto pintado con pintura negra torcida en la pared, y encima de cada letra una serie de luces navideñas de colores con cada bombilla encima de cada letra. El interior es el de una casa suburbana en un pequeño pueblo con una iluminación suave y tenue y sombras. Suave, pero con un sutil brillo cinematográfico onírico. Estoy apoyado contra la pared con un teléfono amarillo, que tiene un cable roto en mi oído. Vestuario y apariencia: el peinado es estilo años 80, llevo ropa normal de adolescente de 1987 inspirada en la serie Stranger Things: vaqueros de cintura alta, camiseta, chaquetas o jerséis con varias capas en colores apagados de la época, en la ventana se ve un monstruo alto y delgado, cuya cabeza son pétalos rojos, hay 4 pétalos y en el centro parecen dientes, como en la serie, acecha, parcialmente oculto en las sombras, creando una atmósfera inquietante y de suspense sin necesidad de cubrirme la cara. Decoración y atrezo: La habitación cuenta con una decoración auténtica de los años 80: papel pintado estampado, muebles retro, una manta en el sofá, un viejo televisor CRT, pilas de libros o revistas de los 80, pequeñas decoraciones nostálgicas en las estanterías, pósters descoloridos de la cultura pop de los 80 en las paredes, el ambiente exterior parece como si cayesen rayos rojos, no cambies mi rostro.

Opción 2: Esperando al demogorgon con un hacha en la mano

Prompt completo:

Crea una foto realista y de alta calidad utilizando el rostro de la referencia sin cambios ni distorsiones. Estilo y ambiente general: Una fotografía en tonos oscuros e intensos, con un estilo similar al de un fotograma de la serie «Stranger Things», con claras referencias al ambiente de los años 80 y al misticismo. Sujeto y personaje principal: En primer plano aparece una persona joven (parecida a un personaje de Stranger Things) que lleva una camisa a cuadros de color rojo oscuro con una camiseta blanca debajo y pantalones negros. Tiene el pelo estilo años ochenta ligeramente despeinado. Está sentada en un sofá. Sostiene un hacha en las manos y mira fijamente hacia un lado. Entorno y escenario (interior): La escena tiene lugar dentro de una habitación con paredes cubiertas con papel pintado antiguo típico de los años 80. El espacio está muy desordenado: hay muchos libros, pilas de papeles, casetes y otros objetos esparcidos por la cama y una mesa baja frente a ella. A la izquierda se ven estanterías o estantes llenos de objetos. Detalles clave (alfabeto e iluminación): En la pared justo detrás del personaje, el alfabeto inglés está escrito en letras grandes que parecen dibujadas a mano. Una guirnalda de luces navideñas con bombillas grandes cuelga de la pared. Cada letra corresponde a una o varias bombillas de la guirnalda. Estas luces festivas/navideñas también cuelgan del techo, iluminando la escena con un cálido y parpadeante resplandor (rojo, azul, amarillo), creando sombras y reflejos dramáticos. Calidad e iluminación: La imagen se ha creado en alta resolución, haciendo hincapié en las texturas (tela, madera, papel). La iluminación es tenue y contrastada (noir), con un fuerte efecto luminoso procedente de las guirnaldas (efecto bloom). Estilo: Estilo cinematográfico, dramático, de fotografía de moda o de retrato de estudio, situado en un lugar inusual. Alta resolución, detalles nítidos, hiperrealismo, gran nivel de detalle, posproducción profesional.

Opción 3: Caminando de noche frente al instituto Hawkins

Prompt completo:

Usa mi selfie para crear una foto cinematográfica ultra realista 9:16 de ensueño de los 80 inspirada en el show de los 80 y Stranger Things. La foto debe ser temperamental con una iluminación vibrante. Es de noche y el cielo tiene muchas nubes espeluznantes oscuras que están arrojando rojo y azul. También hay rayos rojos y azules. Estoy de pie frente al instituto Hawkins y los edificios de las escuelas. El cartel de la escuela dice Hawkins. Estoy de pie en el estacionamiento. Estoy caminando y usando una camiseta de béisbol. Las mangas son negras y el pecho es blanco. La camiseta dice Hellfire Club. Tengo unos vaqueros Levi de los 80. Tengo zapatos Keds negros y calcetines blancos. Estoy mirando hacia la distancia. El estilo de mi cabello y mi ropa es de los años 80. Estoy sosteniendo un walkie talkie hasta la boca con una mano y sosteniendo una chaqueta vaquera en la otra mano. El suelo parece húmedo con algunos charcos y está echando sombras. Hay un bate de béisbol con clavos clavados en el bate. En la lejana distancia, detrás de los edificios de la escuela, puedo ver un demogorgón oscuro. No cambies mis rasgos faciales ni el color de pelo.

Los textos pueden adaptarse para personalizar detalles como el vestuario, el peinado o el fondo. La única condición técnica es no modificar el rostro, para que el sistema mantenga la identidad visual del usuario.

Este experimento visual, potenciado por inteligencia artificial, permite revivir el estilo visual de la serie con resultados que evocan escenas cinematográficas. La herramienta se encuentra disponible para cualquier persona que utilice Gemini, sin costo adicional y sin conocimientos técnicos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.