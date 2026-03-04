Apple presenta la MacBook Neo: su computadora portátil más barata con un precio inicial de $599

Apple anunció MacBook Neo, una laptop de 13 pulgadas con chip A18 Pro, batería de hasta 16 horas y precio inicial de $599.

Apple anunció este 4 de marzo la nueva MacBook Neo, una computadora portátil de 13 pulgadas que incorpora procesador A18 Pro, pantalla Liquid Retina y batería de hasta 16 horas. El dispositivo tendrá un precio inicial de $599 y comenzará a llegar a clientes y tiendas el miércoles 11 de marzo.

La empresa informó que el equipo estará disponible para preventa desde este miércoles en su tienda en línea y en la aplicación Apple Store en 30 países y regiones, incluido Estados Unidos.

MacBook Neo incorpora una pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas con resolución de 2408 por 1506 píxeles, brillo de 500 nits y compatibilidad con mil millones de colores. El modelo incluye además una cámara FaceTime HD de 1080p, dos micrófonos y altavoces laterales con audio espacial y Dolby Atmos.

El portátil utiliza el chip A18 Pro, con GPU integrada de cinco núcleos y un Neural Engine de 16 núcleos. Según Apple, el equipo puede ser hasta 50% más rápido en tareas cotidianas como navegación web frente a computadoras con procesador Intel Core Ultra 5, y hasta tres veces más rápido en cargas de trabajo de inteligencia artificial ejecutadas directamente en el dispositivo.

La computadora también incluye teclado Magic Keyboard, trackpad Multi-Touch de gran tamaño y opción de Touch ID para autenticación y pagos con Apple Pay. En conectividad dispone de dos puertos USB-C, conector para audífonos, Wi-Fi 6E y Bluetooth 6.

El equipo pesa 2,7 libras y cuenta con una carcasa de aluminio. Estará disponible en cuatro colores: blush, índigo, plata y citrus. Apple indicó que el dispositivo ofrece hasta 16 horas de duración de batería con una sola carga.

MacBook Neo utiliza el sistema operativo macOS Tahoe e integra aplicaciones como Messages, Pages, Calendar y Safari, además de funciones de Apple Intelligence integradas en el sistema.

La compañía indicó que el dispositivo incluye 60% de materiales reciclados y que su fabricación utiliza electricidad renovable en 45% de la cadena de suministro. El empaque es de fibra y puede reciclarse.

El precio inicial de MacBook Neo será de $599 y de $499 para el sector educativo.