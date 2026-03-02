Apple presenta el nuevo iPad Air con chip M4: estos son los detalles y cuándo estará disponible

Apple lanzó el iPad Air con M4, más memoria y Wi-Fi 7. Saldrá a la venta el 11 de marzo desde $599.

Apple anunció este 2 de marzo el nuevo iPad Air, ahora equipado con el chip M4 y 50% más memoria unificada que la generación anterior, sin cambio en el precio inicial de $599 en Estados Unidos.

El dispositivo incorpora un CPU de ocho núcleos y un GPU de nueve núcleos. Según la empresa, es hasta 30% más rápido que el modelo con M3 y hasta 2,3 veces más rápido que el modelo con M1. También integra un Neural Engine de 16 núcleos, tres veces más veloz que el del M1.

La memoria unificada aumenta a 12 GB y el ancho de banda alcanza 120 GB/s. El equipo es compatible con Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y tecnología Thread mediante el chip N1. Los modelos con conectividad celular incluyen el módem C1X, que ofrece hasta 50% más velocidad en datos móviles y reduce el consumo energético del módem hasta en 30%, de acuerdo con la compañía.

El iPad Air estará disponible en versiones de 11 y 13 pulgadas. Se ofrecerá en colores azul, púrpura, starlight y gris espacial, con configuraciones de 128 GB, 256 GB, 512 GB y 1 TB de almacenamiento.

El modelo de 11 pulgadas tendrá un precio inicial de $599 en versión Wi-Fi y $749 en Wi-Fi + Celular. El modelo de 13 pulgadas iniciará en $799 en Wi-Fi y $949 en Wi-Fi + Celular. Para el sector educativo, el precio inicial será de $549 y $749, respectivamente.

Las preventas comenzarán el miércoles 4 de marzo en 35 países y regiones, incluidos Estados Unidos. La disponibilidad en tiendas iniciará el miércoles 11 de marzo.

El dispositivo funcionará con iPadOS 26, que incluye un nuevo sistema de ventanas, barra de menú y una aplicación Preview para visualizar y editar archivos PDF e imágenes. También permitirá control de entrada de audio, grabaciones de alta calidad y tareas en segundo plano.

El iPad Air será compatible con Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB-C) y Magic Keyboard. El teclado tendrá un precio de $269 para el modelo de 11 pulgadas y $319 para el de 13 pulgadas. El Apple Pencil Pro costará $129 y el Apple Pencil (USB-C) $79.

Apple informó que el nuevo iPad Air incorpora 30% de contenido reciclado, incluido aluminio 100% reciclado en la carcasa y cobalto 100% reciclado en la batería.