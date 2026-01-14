Tecnología

Apple presenta ‘Apple Creator Studio’, su nuevo servicio integral para crear videos, música e imágenes

Apple apuesta por los creadores con una nueva propuesta que concentra edición de video, música, diseño y productividad en un solo espacio, con herramientas avanzadas y funciones inteligentes para Mac, iPad y iPhone

Por Silvia Ureña Corrales
Apple presentó Apple Creator Studio, un paquete de aplicaciones creativas con precios diferenciados y funciones pensadas para creadores, estudiantes y docentes.
Apple presentó Apple Creator Studio, un paquete de aplicaciones creativas con precios diferenciados y funciones pensadas para creadores, estudiantes y docentes. (Apple/Apple)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

