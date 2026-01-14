Apple presenta ‘Apple Creator Studio’, su nuevo servicio integral para crear videos, música e imágenes

Apple presentó Apple Creator Studio, un paquete de aplicaciones creativas con precios diferenciados y funciones pensadas para creadores, estudiantes y docentes.

La empresa Apple presentó Apple Creator Studio, una nueva suscripción que reúne en un solo servicio varias de sus aplicaciones creativas más utilizadas. La propuesta busca facilitar el acceso a herramientas profesionales para personas que crean video, música, imágenes y presentaciones desde Mac, iPad y iPhone.

El servicio estará disponible a partir del miércoles 28 de enero en el App Store y combina aplicaciones de uso extendido con nuevas funciones basadas en inteligencia artificial que operan directamente en los dispositivos.

Herramientas profesionales en un solo paquete

Apple informó que la suscripción integra apps clave como Final Cut Pro, Logic Pro y Pixelmator Pro, además de Motion, Compressor y MainStage en Mac. También ofrece contenido exclusivo y funciones avanzadas en Keynote, Pages y Numbers.

La compañía explicó que el objetivo es que creadores independientes, estudiantes, docentes y profesionales puedan trabajar con un flujo completo de producción sin adquirir cada aplicación por separado.

Edición de video más simple y rápida

En el área audiovisual, Final Cut Pro incorpora nuevas funciones inteligentes que facilitan la edición. Entre ellas se incluye la búsqueda dentro de transcripciones para localizar fragmentos de audio y la búsqueda visual por objetos o acciones dentro de los videos.

En el iPad, la app suma el Creador de Montajes, una herramienta que analiza automáticamente los mejores momentos de una grabación y genera ediciones listas para publicarse en redes sociales.

Final Cut Pro (Apple /Apple)

Más apoyo para la creación musical

Logic Pro añade herramientas pensadas para usuarios con distintos niveles de experiencia. Las nuevas funciones permiten identificar acordes, generar interpretaciones electrónicas y experimentar con estilos musicales sin necesidad de conocimientos avanzados.

La suscripción también da acceso a MainStage, una aplicación orientada a presentaciones en vivo que convierte el Mac en un instrumento musical o procesador de sonido.

Logic Pro (Apple /Apple)

Edición de imágenes ahora también en iPad

Apple confirmó que Pixelmator Pro llega por primera vez al iPad, con una interfaz adaptada al uso táctil y compatibilidad con Apple Pencil. La aplicación incluye funciones de edición avanzada, selección inteligente y mejoras automáticas de imagen.

Según la empresa, el rendimiento está optimizado para los chips de Apple, lo que permite trabajar con imágenes de alta resolución de forma fluida.

Pixelmator Pro (Apple/Apple)

Productividad visual con funciones exclusivas

Las aplicaciones Keynote, Pages y Numbers mantienen su acceso gratuito, pero los suscriptores de Apple Creator Studio recibirán plantillas, recursos gráficos y funciones inteligentes adicionales para crear presentaciones, documentos y hojas de cálculo con mayor rapidez.

Apple señaló que estas herramientas están pensadas para facilitar el trabajo diario de estudiantes, emprendedores y equipos creativos.

Apple Creator Studio tendrá un costo de $12,99 al mes o $129 al año, con un mes de prueba gratuita.

El servicio está dirigido a personas que crean contenido de forma constante y buscan una solución integral, sin necesidad de comprar cada aplicación por separado.