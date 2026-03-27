Apple elimina los Mac Pro y deja un vacío en su línea profesional: esto cambia para los usuarios

Apple deja de vender los Mac Pro y redefine su línea profesional con el enfoque en Mac Studio y nuevos procesadores.

Apple confirmó la descatalogación de los ordenadores de sobremesa Mac Pro, lo que implica que ya no están disponibles en sus canales oficiales. La decisión marca el fin de esta línea sin planes de reemplazo y refuerza la apuesta por los Mac Studio.

La compañía retiró los Mac Pro de su sitio web. El portal especializado 9to5Mac verificó que el producto desapareció del catálogo. Además, el enlace de compra redirige ahora a la página general de Mac.

La decisión coincide con reportes previos del periodista Mark Gurman de Bloomberg. En noviembre, señaló que Apple no planeaba renovar el Mac Pro en formato torre. La empresa optó por concentrarse en el Mac Studio, un equipo más compacto y con chips más potentes.

El enfoque responde a una estrategia clara en el segmento profesional. Apple prioriza dispositivos más pequeños y eficientes, con alto rendimiento gracias a sus procesadores propios.

Un equipo potente que dejó de evolucionar

El último Mac Pro se presentó en 2019. Incluía un procesador Intel Xeon de hasta 28 núcleos. También incorporó un rediseño con asas de aluminio y acceso completo a sus componentes.

En 2023, Apple realizó una actualización. Introdujo el chip M2 Ultra. Sin embargo, el equipo no recibió cambios adicionales ni nuevas versiones posteriores.

La compañía tampoco integró el chip M3 Ultra en este modelo. Esta ausencia marcó una diferencia frente a otros dispositivos más recientes.

El futuro apunta al Mac Studio

Apple desarrolla el chip M5 Ultra con un objetivo específico. Su uso está pensado para una nueva versión del Mac Studio. Este modelo sí recibió actualizaciones recientes con el procesador M3 Ultra.

Además, a inicios de marzo, la empresa presentó nuevos monitores. Se trata de los Studio Display y Studio Display XDR, diseñados para complementar el ecosistema del Mac Studio.

Fin de una era en el ecosistema Apple

La salida del Mac Pro representa el cierre de una etapa en la oferta de Apple. Este equipo fue durante años una referencia en computación profesional.

Ahora, la compañía concentra sus esfuerzos en alternativas más compactas. El Mac Studio se convierte en el principal dispositivo de escritorio para usuarios profesionales.

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