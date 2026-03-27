Tecnología

Apple elimina los Mac Pro y deja un vacío en su línea profesional: esto cambia para los usuarios

La compañía retira su icónica torre profesional y concentra su estrategia en equipos más compactos con chips avanzados

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Por Europa Press
Apple deja de vender los Mac Pro y redefine su línea profesional con el enfoque en Mac Studio y nuevos procesadores.
Apple deja de vender los Mac Pro y redefine su línea profesional con el enfoque en Mac Studio y nuevos procesadores. (APPLE./APPLE.)







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