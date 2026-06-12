Apple apuesta por una Siri más útil y menos emocional. Su estrategia busca priorizar la asistencia frente a las conversaciones prolongadas.

Apple presentó una nueva versión de Siri con inteligencia artificial que prioriza la asistencia práctica al usuario. La compañía afirmó que su asistente no está diseñado para establecer relaciones emocionales ni para incentivar conversaciones prolongadas.

Durante la WWDC 2026, Apple mostró las nuevas capacidades de Siri. El asistente incorpora soporte para lenguaje natural, conciencia contextual y acciones avanzadas dentro de aplicaciones. Además, ofrece una experiencia conversacional más cercana a la de los chatbots modernos impulsados por inteligencia artificial.

En una entrevista en el pódcast Mostly Human, el vicepresidente sénior de Ingeniería de Software de Apple, Craig Federighi, explicó que la estrategia de la empresa se aparta de la utilizada por otros desarrolladores de chatbots de inteligencia artificial.

Según detalló, algunos sistemas pueden incentivar a los usuarios a compartir información personal y utilizar esos datos como base para fortalecer la conexión durante las conversaciones. Apple, en cambio, apuesta por un modelo enfocado en la utilidad y la asistencia.

La compañía señaló que Siri no busca convertirse en una pareja virtual ni establecer vínculos románticos con quienes la utilizan. Incluso con sus nuevas capacidades conversacionales, el asistente mantendrá una función centrada en resolver necesidades y ejecutar tareas.

Este planteamiento marca una diferencia respecto a productos de empresas como OpenAI y Google. Apple considera que su objetivo es ayudar al usuario y no fomentar interacciones prolongadas para aumentar el tiempo de uso de una plataforma.

Federighi indicó que el diseño de Siri pretende evitar dinámicas que puedan mantener al usuario conversando de forma indefinida. La intención es ofrecer respuestas útiles y permitir que la persona decida si desea continuar la interacción.

Por su parte, Greg Joswiak, vicepresidente sénior de Marketing Mundial de Apple, reiteró que la prioridad de la empresa es brindar apoyo al usuario. También destacó que esta estrategia contrasta con modelos de negocio basados en la retención prolongada dentro de una aplicación.

La nueva versión de Siri apunta a ofrecer respuestas concisas y dejar la continuidad de la conversación en manos del usuario.

El enfoque de Apple surge en un contexto en el que varias empresas ajustan el comportamiento de sus modelos de inteligencia artificial. OpenAI enfrentó críticas de usuarios tras retirar durante 2025 una versión de ChatGPT caracterizada por un comportamiento especialmente complaciente.

Al mismo tiempo, Anthropic impulsó cambios en Claude para fortalecer la honestidad de sus respuestas. La empresa incluso convirtió ese atributo en uno de los pilares de Claude Opus 4.7 tras renovar la Constitución de Claude, el sistema de valores utilizado para entrenar su inteligencia artificial, a inicios de 2026.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.