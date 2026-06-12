Tecnología

Apple diseña una nueva Siri con IA para evitar ‘vínculos emocionales’ y ‘relaciones románticas’

La renovada Siri incorpora lenguaje natural y conciencia contextual, pero Apple insiste en que su función es asistir y no generar apego

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Por Europa Press
Apple apuesta por una Siri más útil y menos emocional. Su estrategia busca priorizar la asistencia frente a las conversaciones prolongadas.
Apple apuesta por una Siri más útil y menos emocional. Su estrategia busca priorizar la asistencia frente a las conversaciones prolongadas. (ChatGPT/Generada con IA)







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