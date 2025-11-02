Android recibe menos estafas que iPhone: Google revela qué móvil detecta mejor los fraudes

Android logra bloquear más mensajes fraudulentos que iPhone, y los Pixel marcan una diferencia de hasta 96 % menos estafas.

Android ha reducido de forma significativa los mensajes y llamadas de fraude en comparación con iPhone, según datos divulgados por Google. En los dispositivos Pixel, la diferencia resulta aún más amplia, con hasta un 96% menos de mensajes maliciosos que los recibidos por usuarios de iPhone.

La compañía explicó que emplea inteligencia artificial para crear protecciones proactivas y multicapa, que permiten bloquear estafas antes de que afecten a los usuarios. Esta tecnología analiza llamadas y mensajes en busca de patrones sospechosos y toma acciones en tiempo real.

Cada mes, el sistema bloquea más de 10.000 millones de intentos de fraude en todo el mundo. Esto incluye tanto llamadas como mensajes de texto.

Además del bloqueo de contenido malicioso, Android también impide acciones peligrosas durante una llamada, como la instalación de aplicaciones o la modificación de ajustes del sistema. Estas funciones se complementan con herramientas como Play Protect y navegación segura en el navegador Chrome.

Google comparó el rendimiento de sus dispositivos frente a los de Apple con datos recopilados mediante una encuesta de YouGov. Participaron 5.000 personas usuarias de teléfonos inteligentes en Estados Unidos, India y Brasil.

Los resultados mostraron que los usuarios de Android reciben en promedio 58% menos mensajes fraudulentos en comparación con los usuarios de iOS. Además, los dueños de iPhone reportaron hasta un 65% más casos de haber recibido tres o más estafas por mensaje en una semana.

En el caso específico de los dispositivos Pixel, la diferencia fue aún mayor: los usuarios de iPhone reportaron hasta un 136% más mensajes fraudulentos que quienes usan un Pixel.

La encuesta también midió la percepción de los usuarios sobre la eficacia de los sistemas de protección. Los usuarios de Android fueron 20% más propensos a calificar las medidas de seguridad como muy efectivas, en comparación con los usuarios de iOS.

Por el contrario, quienes usan iPhone fueron 150% más propensos a considerar ineficaz la protección contra fraudes móviles.

Una investigación de la firma CounterPoint indica que esta diferencia radica en que Apple limita el uso de inteligencia artificial a los mensajes y la tienda de aplicaciones, mientras que Google aplica estas medidas en todo el sistema operativo Android.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.