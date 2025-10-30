Tecnología

Estas 6 funciones en su Android podrían estar llenando la memoria sin que usted lo sepa

Evite que su Android se llene con descargas automáticas, duplicados de fotos, caché excesivo y apps que no necesita

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Seis funciones comunes pueden llenar su Android sin permiso. Descubra cuáles son y cómo desactivarlas para liberar memoria.
Seis funciones comunes pueden llenar su Android sin permiso. Descubra cuáles son y cómo desactivarlas para liberar memoria. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaAndroidCelulares
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.