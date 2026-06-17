Android 17 ya está disponible: estas son las funciones

Android 17 llega a los Pixel con mejoras en multitarea, privacidad, videojuegos, conectividad y herramientas de seguridad.

Google liberó este martes Android 17 para todos los dispositivos Pixel compatibles desde la serie Pixel 6 en adelante. La actualización incorpora nuevas herramientas de multitarea, mejoras de privacidad, funciones antirrobo y cambios en los controles parentales.

La compañía detalló las novedades en una publicación oficial tras lanzar la actualización de junio para Pixel. El nuevo sistema operativo mantiene la estrategia de adelantar su lanzamiento anual, una decisión que Google adoptó desde junio de 2025.

Android 17 apuesta por una multitarea más avanzada

Una de las novedades más visibles es la llegada de las Burbujas, una función que permite que las aplicaciones floten sobre la pantalla para facilitar la multitarea.

Las aplicaciones pueden minimizarse o ampliarse con pocos toques. Esto permite alternar tareas con mayor rapidez en los Pixel y en los futuros dispositivos que reciban Android 17.

Aunque esta característica debuta oficialmente en Android 17, Samsung ya ofrecía una experiencia similar con sus aplicaciones flotantes desde One UI 1.0 en 2018.

Cambios en grabación de pantalla y ajustes rápidos

Google rediseñó completamente los botones de Ajustes Rápidos.

Además, el grabador de pantalla incorpora la función Reacciones en pantalla, que permite agregar una imagen tipo selfi dentro de la grabación.

La herramienta también estrena una nueva interfaz flotante con forma de píldora.

Más control sobre la privacidad y los permisos

Android 17 introduce nuevas opciones para gestionar la información personal.

Los usuarios pueden elegir entre compartir una ubicación precisa o aproximada con cada aplicación. Incluso es posible conceder el permiso únicamente para una ocasión.

También se añade un control que permite seleccionar cuáles contactos específicos puede consultar una aplicación.

Los indicadores de privacidad reciben un cambio visual. Ahora aparecen dentro de pequeños contenedores que facilitan identificar cuándo están activos la cámara, el micrófono o la ubicación.

Seguridad reforzada contra robos y fraudes

Google amplió las capacidades de la función Detección de Amenazas en Vivo.

La herramienta ahora identifica y bloquea una mayor cantidad de aplicaciones sospechosas y posibles intentos de estafa.

La empresa también endureció las medidas de protección del dispositivo. Android 17 limita los intentos para ingresar el PIN y aumenta los tiempos de espera tras varios errores consecutivos.

Otra novedad permite exigir datos biométricos cuando una persona marca un dispositivo como perdido mediante Find Hub.

Android 17 promete un mejor uso de la memoria

Google añadió limitaciones de memoria por aplicación.

Según la compañía, esta medida evita que una aplicación consuma demasiada RAM y contribuye a mejorar la autonomía de la batería.

Nuevos controles parentales

La actualización incorpora un sistema de configuración más sencillo para los controles parentales.

Entre las novedades destacan:

Límites de tiempo más flexibles por aplicación.

Acceso supervisado y escalonado a YouTube.

Mayor control sobre compras y descargas en Play Store.

Integración con Google TV y Chromebooks.

Pequeños cambios que también llegan con Android 17

Android 17 suma varias mejoras menores enfocadas en la experiencia diaria.

Entre ellas destacan:

Posibilidad de ocultar los nombres de las aplicaciones en la pantalla de inicio.

Efectos visuales translúcidos inspirados en Material 3 Expressive.

Animaciones con transiciones más fluidas.

Activación forzada del tema oscuro por aplicación.

También se incorporan nuevas funciones como:

Pause Point , que muestra advertencias al abrir aplicaciones catalogadas como adictivas dentro de Bienestar Digital.

, que muestra advertencias al abrir aplicaciones catalogadas como adictivas dentro de Bienestar Digital. Más de 4.000 emojis con modelos tridimensionales.

con modelos tridimensionales. Bloqueo nativo de aplicaciones mediante huella digital o PIN.

Modo de pantalla dividida 90:10 para multitarea.

Mejoras para videojuegos y conectividad

Los usuarios de Pixel con dispositivos plegables acceden a un nuevo modo de juego 50/50.

La pantalla puede dividirse para mostrar el videojuego en la parte superior y convertir la inferior en un control táctil.

Android 17 también incorpora mapeo nativo de botones para mandos físicos.

En conectividad, Google acelera la detección y transferencia de archivos con dispositivos iOS.

Además, estrena una función de continuidad que permite trasladar actividades en curso desde el teléfono hacia otros dispositivos compatibles cercanos.

Ajustes reorganizados y nuevas opciones del sistema

Google reorganizó varias secciones internas del sistema operativo.

Las opciones de cuentas y copias de seguridad ahora aparecen dentro de un único apartado.

También se añade un control de volumen independiente para el Asistente de Google.

Otra novedad permite cerrar manualmente la ventana de autenticación por huella digital para cancelar el proceso.

Cómo actualizar a Android 17

Si la actualización no aparece automáticamente, los usuarios pueden buscarla manualmente desde:

Ajustes → Sistema → Actualización del sistema → Comprobar actualización

La actualización ya está disponible para todos los dispositivos Pixel compatibles desde la serie Pixel 6 en adelante.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.