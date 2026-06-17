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Android 17 ya está disponible: estas son las funciones

La nueva versión del sistema operativo incorpora aplicaciones flotantes, protección reforzada contra robos y nuevas opciones para familias

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Por Europa Press
Android 17 llega a los Pixel con mejoras en multitarea, privacidad, videojuegos, conectividad y herramientas de seguridad.
Android 17 llega a los Pixel con mejoras en multitarea, privacidad, videojuegos, conectividad y herramientas de seguridad. (ANDROID 17/ANDROID 17)







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