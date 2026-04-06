Android 17 introduce reglas de notificación: así podrá controlar alertas por contacto o aplicación

Google prueba reglas de notificación en Android 17 que darán más control sobre alertas de aplicaciones y personas específicas.

Android avanza en la personalización de su sistema. Google trabaja en una nueva función que permitirá definir acciones automáticas para las notificaciones según la aplicación o la persona.

La novedad apareció en la beta 3 de Android 17. El código incluye referencias a una herramienta llamada “Reglas de notificación”. Este sistema permite crear condiciones específicas para gestionar alertas, según detectó el sitio especializado Android Authority.

Con estas reglas, usted podrá asignar acciones concretas a cada notificación. Por ejemplo, será posible bloquear los avisos de un contacto sin afectar sus llamadas. Esta diferenciación busca ofrecer un control más preciso.

El código reveló cinco acciones iniciales. Estas son silenciar, bloquear, silenciar y agrupar, destacar y destacar con alerta. Cada una responde a distintos niveles de prioridad para las notificaciones.

Por ahora, Google no detalló el funcionamiento exacto de cada opción. La compañía ampliará la información en futuras actualizaciones del sistema. La función aún está en desarrollo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.