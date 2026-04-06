Tecnología

Android 17 introduce reglas de notificación: así podrá controlar alertas por contacto o aplicación

Conozca las nuevas funciones detectadas en la beta

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Por Europa Press
Seis funciones comunes pueden llenar su Android sin permiso. Descubra cuáles son y cómo desactivarlas para liberar memoria.
Google prueba reglas de notificación en Android 17 que darán más control sobre alertas de aplicaciones y personas específicas. (Canva/Canva)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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