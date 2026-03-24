Tecnología

Amazon Leo acelera su conquista del espacio: así planea llevar Internet a todo el mundo

La compañía acelera la producción en Washington y programa 20 misiones este año para desplegar cientos de satélites con nuevos cohetes de carga pesada

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Por Europa Press
Cohete que lleva los satélites de Amazon Leo al espacio REMITIDA / HANDOUT por AMAZON Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 24/3/2026
Amazon Leo prevé realizar 20 lanzamientos este año para expandir su red de Internet satelital. La firma fabrica varios equipos al día para completar una constelación de 3.000 unidades. (AMAZON/AMAZON)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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