Amazon Leo acelera su conquista del espacio: así planea llevar Internet a todo el mundo

Amazon Leo prevé realizar 20 lanzamientos este año para expandir su red de Internet satelital. La firma fabrica varios equipos al día para completar una constelación de 3.000 unidades.

Amazon avanza en su segundo año de despliegue para su red global de Internet satelital y planea realizar 20 misiones de lanzamiento este año. Esta cifra duplica la actividad registrada durante el periodo anterior y busca poner en órbita cientos de dispositivos que esperan en sus instalaciones.

Amazon Leo, antes llamado Proyecto Kuiper, consiste en una red de comunicaciones diseñada para ofrecer Internet rápido y asequible en todo el planeta. El sistema final requiere una constelación de más de 3.000 satélites situados en la órbita baja de la Tierra.

La empresa fabrica varios satélites al día en su planta de Kirkland, ubicada en Washington, Estados Unidos. Actualmente posee más de 200 equipos en el espacio y otros 200 aguardan el momento de su salida desde los centros de producción.

Para cumplir estas metas, Amazon utiliza cohetes de gran capacidad según indicó la compañía en un comunicado. Estas naves permiten el traslado de más unidades en un solo viaje, lo cual reduce los costos de despliegue a largo plazo y optimiza cada misión ejecutada.

Un ejemplo de esta tecnología es el cohete Ariane 6, el cual colocó 32 satélites en órbita el pasado 12 de febrero. Este vehículo supera la capacidad del Falcon 9, el cual solo admite el transporte de 24 dispositivos por misión.

La compañía también tiene listos los cohetes New Glenn, de la firma Blue Origin, y el Vulcan Centaur, de United Launch Alliance. Estas naves cuentan con una capacidad de carga de 48 y 40 satélites respectivamente.

El programa completo de la firma contempla más de 100 misiones en total. El objetivo final es el despliegue de más de 800 satélites durante los próximos años para consolidar la cobertura global.