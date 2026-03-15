Tecnología

Alexa sí guarda lo que usted dice: así puede revisar y borrar las grabaciones de su casa

Conozca por qué guarda esas grabaciones, cómo revisarlas en su celular y el método para eliminarlas o limitar su almacenamiento

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Por El Universal / México / GDA
¿Cómo conectar Alexa a los datos del celular? Le explicamos | Echo Dot | Amazon
Alexa guarda solicitudes de voz cuando detecta su palabra de activación. La aplicación permite consultar el historial y eliminar grabaciones. (Shutterstock)







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El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

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