Alexa sí guarda lo que usted dice: así puede revisar y borrar las grabaciones de su casa

Alexa guarda solicitudes de voz cuando detecta su palabra de activación. La aplicación permite consultar el historial y eliminar grabaciones.

El asistente virtual Alexa, desarrollado por Amazon, registra y almacena muchas de las instrucciones y búsquedas que usted realiza con su voz. Este proceso forma parte del funcionamiento normal de los dispositivos Echo, que detectan la palabra de activación y envían la solicitud a la nube.

Aunque este sistema busca mejorar la experiencia del usuario, muchas personas desconocen que las grabaciones pueden revisarse y eliminarse desde la aplicación oficial.

¿Por qué Alexa guarda lo que usted dice?

Según el centro de ayuda de Amazon, Alexa registra las conversaciones cuando el dispositivo detecta la palabra de activación. Esto ocurre cuando el usuario menciona “Alexa”.

En ese momento, el equipo Echo inicia una grabación breve. Luego envía la solicitud a los servidores en la nube. El sistema analiza la información con el fin de responder a la orden y mejorar la precisión de futuras interacciones.

La empresa indica que estas grabaciones no se publican ni se comparten. Amazon asegura que el almacenamiento se utiliza para mejorar el funcionamiento del asistente virtual y entender mejor las preferencias del usuario.

Aun así, la plataforma permite que cada persona revise el historial de voz y elimine los registros si lo considera necesario.

Cómo revisar y borrar las grabaciones de Alexa

Los usuarios pueden consultar el historial directamente desde la aplicación de Alexa en el teléfono. El procedimiento permite escuchar cada grabación y decidir si desea eliminarla.

Siga estos pasos:

Abra la app de Alexa en su celular. Pulse la opción “Más”. Ingrese en “Privacidad de Alexa”. Seleccione “Consultar historial de voz”. Revise las grabaciones según fechas, dispositivos o perfiles. Elija las entradas que desea eliminar y presione borrar.

También existe la opción de eliminar registros con comandos de voz si el dispositivo no utiliza la extensión Amazon Kids. Alexa puede ejecutar acciones inmediatas si usted pronuncia ciertas instrucciones.

Entre los comandos disponibles están:

Alexa elimina lo que acabo de decir.

Alexa elimina todo lo que dije hoy.

Alexa elimina todo mi historial de voz.

Cómo limitar el tiempo que Alexa guarda sus grabaciones

Otra alternativa consiste en configurar el tiempo de almacenamiento de las grabaciones. Esta opción permite mantener control sobre los datos sin afectar demasiado el funcionamiento del asistente.

Para hacerlo, siga este proceso:

Abra la aplicación de Alexa. Ingrese en “Más”. Seleccione “Privacidad de Alexa”. Entre en “Administrar mis datos de Alexa”. Busque la sección “Grabaciones de voz”. Pulse “Elegir cuánto tiempo guardar las grabaciones”. Seleccione el periodo que prefiera y confirme.

Este ajuste permite que las grabaciones se eliminen automáticamente después de cierto tiempo.

Administrar estos registros ayuda a mantener mayor control sobre la privacidad en dispositivos inteligentes. Los asistentes de voz funcionan con datos que permiten reconocer patrones y preferencias de uso.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.