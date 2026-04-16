Tecnología

Aerolínea lanza cápsulas para dormir en clase económica: así funcionan y cuánto cuestan

La aerolínea incorpora camas tipo cápsula en clase económica para vuelos ultra largos entre Auckland y Nueva York desde noviembre de 2026

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Air New Zealand habilita cápsulas para dormir en clase económica. El servicio tendrá costo adicional y operará en rutas de larga distancia.
Air New Zealand habilita cápsulas para dormir en clase económica. El servicio tendrá costo adicional y operará en rutas de larga distancia. (Air New Zealand/Captura)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaNueva ZelandaAerolíneaVuelos
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.