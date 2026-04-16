Aerolínea lanza cápsulas para dormir en clase económica: así funcionan y cuánto cuestan

Air New Zealand habilita cápsulas para dormir en clase económica. El servicio tendrá costo adicional y operará en rutas de larga distancia.

Los vuelos de larga distancia presentan incomodidades constantes. Las horas a bordo afectan el descanso. También generan fatiga, hinchazón y falta de espacio. Ante este escenario, Air New Zealand introdujo cápsulas para dormir en clase económica.

La aerolínea incorporó un sistema llamado Skynest. Se trata de seis cápsulas instaladas junto a los asientos tradicionales. El diseño recuerda a las camas de trenes europeos de larga distancia.

El servicio estará disponible en rutas de ultra larga distancia. En una primera fase operará en vuelos entre Auckland y Nueva York en aeronaves Boeing 787-9.

La compañía fijó el inicio de reservas para el 18 de mayo de 2026. Los viajes con esta opción comenzarán en noviembre de este año.

Cómo funcionan las cápsulas Skynest

Las cápsulas están disponibles para pasajeros mayores de 15 años en clase económica y económica superior. Cada usuario puede reservar un bloque de cuatro horas durante el vuelo.

Cada espacio se reclina por completo. Incluye cinturones de seguridad adaptados para camas. También ofrece colchón, almohada y ropa de cama limpia.

El servicio integra puertos USB, luz de lectura y ventilación. Además, suma iluminación ambiental y tapones para los oídos.

Cada pasajero puede reservar una sola sesión por tramo. La asignación se realiza por orden de solicitud. La recomendación es gestionar el espacio con anticipación.

El costo oscila entre $400 y $600 adicionales al precio del tiquete.

Skycouch: la alternativa previa

Air New Zealand ya contaba con una opción de confort. El sistema Skycouch permite transformar una fila de asientos en una especie de sofá cama.

Estos asientos están disponibles en aviones 777-300ER y 787-9. Incluyen reposapiés ajustables que permiten una reclinación parcial o total.

El servicio agrega ropa de cama, funda y un kit especial con cinturón de seguridad. A diferencia de Skynest, esta opción sí está disponible para menores de edad.

Las filas Skycouch tienen un máximo de tres asientos.

Con esta nueva propuesta, la aerolínea amplía su oferta para mejorar la experiencia en vuelos extensos.

Air New Zealand habilita cápsulas para dormir en clase económica. El servicio tendrá costo adicional y operará en rutas de larga distancia. (Air New Zealand/Captura)

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.