Tecnología

Adolescentes demandan a xAI de Elon Musk por uso de Grok para crear imágenes sexualizadas de menores

Tres adolescentes denunciaron a xAI por permitir que su IA Grok generara imágenes sexuales de menores y las difundiera en plataformas digitales

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Por Europa Press
Grok IA
Caso judicial en EE. UU. señala a Grok por crear contenido sexual de menores. Víctimas exigen indemnización a xAI por falta de controles. (Shutterstock)







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