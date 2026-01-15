X bloqueará la generación de imágenes sexualizadas con Grok para todos los usuarios

X refuerza controles en Grok y frena la creación de imágenes sexualizadas ante denuncias, exigencias regulatorias y prohibiciones en varios países.

La red social X, propiedad de Elon Musk, bloqueará la generación de imágenes sexualizadas mediante Grok, la inteligencia artificial integrada en la plataforma. La decisión surge tras la polémica por la creación de fotografías de personas con ropa interior o bikinis, incluso menores de edad.

La cuenta de seguridad de X informó que la medida responde al compromiso de la empresa por crear un espacio seguro. La plataforma mantuvo una tolerancia cero frente a la explotación sexual de menores, los desnudos sin consentimiento y el contenido sexual no deseado.

Según X, la compañía implementó medidas tecnológicas para impedir que Grok edite imágenes de personas reales con prendas reveladoras. La restricción incluye bikinis y atuendos similares. La norma aplica a todos los usuarios, incluidos los suscriptores de pago.

El 9 de enero, X limitó la función de generación de imágenes a cuentas con suscripción. Posteriormente, la empresa amplió la restricción a toda la plataforma. Desde ahora, no se podrán crear fotografías ni ilustraciones con prendas íntimas.

La compañía también indicó que bloqueó de forma geográfica la generación de imágenes de personas reales con bikini o ropa interior en jurisdicciones donde resulta ilegal. La limitación rige tanto para la cuenta de Grok como para Grok in X.

Presiones hacia X

Más allá del anuncio, la decisión se produjo tras presiones crecientes sobre la plataforma. Usuarios presentaron denuncias por el uso indebido de la herramienta.

La Unión Europea solicitó a X conservar documentación relacionada con la generación de imágenes hasta finales de año. Reino Unido advirtió sobre un posible bloqueo del servicio. Malasia e Indonesia optaron por prohibir el uso de Grok.

Organizaciones de derechos digitales, seguridad infantil y derechos de las mujeres pidieron a Apple y Google tomar medidas para retirar Grok de sus tiendas de aplicaciones.

Estas entidades señalaron el uso de la herramienta para crear imágenes íntimas no consentidas, incluido material de abuso sexual infantil, además de contenidos que configuran delitos penales y vulneran directrices de revisión de aplicaciones.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.