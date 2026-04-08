Tecnología

Adiós al número de teléfono en WhatsApp: la app permitirá chatear sin compartir su contacto personal

La app ensaya identificadores únicos que reemplazan el número telefónico y refuerzan la privacidad en chats, llamadas y videollamadas

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Por Europa Press
WhatsApp habilita nombres de usuario en fase de prueba. La función busca mejorar privacidad y facilitar contactos sin usar el número.
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