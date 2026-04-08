Adiós al número de teléfono en WhatsApp: la app permitirá chatear sin compartir su contacto personal

WhatsApp habilita nombres de usuario en fase de prueba. La función busca mejorar privacidad y facilitar contactos sin usar el número.

WhatsApp inició pruebas de nombres de usuario en su plataforma. La función permite identificar cuentas sin compartir el número telefónico. El despliegue alcanza a un grupo limitado de usuarios.

La herramienta surge como parte de un desarrollo que comenzó en 2023. Su objetivo es facilitar la conexión entre personas y reforzar la privacidad. Cada usuario podrá crear un identificador único precedido por el símbolo @.

Cómo funcionarán los nombres de usuario

Los usuarios con acceso a la prueba deben ingresar a la configuración del perfil. Allí podrán elegir su nombre de usuario. Este quedará vinculado a la cuenta. También permitirá compartir el contacto sin exponer el número telefónico.

La plataforma también prevé usar estos nombres para llamadas y videollamadas. Además, incluirá la opción de reservar identificadores.

Reglas para elegir el nombre

WhatsApp definió varios requisitos. El nombre debe tener entre 3 y 35 caracteres. Debe incluir al menos una letra. No se permite el uso exclusivo de números.

Solo se aceptan letras minúsculas, números, puntos y guiones bajos. No se pueden iniciar con “www”. Tampoco se pueden cerrar con dominios como “.com” o “.net”.

Compatibilidad con otras plataformas de Meta

El nombre de usuario debe estar disponible en todas las plataformas de Meta. No puede repetirse en Facebook, Instagram o WhatsApp.

Si el nombre ya existe en otra red, el usuario puede mantenerlo. Para ello debe comprobar que es el propietario. Este proceso se realiza mediante el Centro de Cuentas de Meta.

La verificación conecta las cuentas. También habilita funciones adicionales. Entre ellas, compartir actualizaciones de estado en Instagram.

Búsqueda y privacidad

Los usuarios podrán buscar contactos mediante el nombre de usuario. Bastará con ingresarlo en la lista de contactos. En algunos casos será necesaria una clave adicional para iniciar conversación.

La función se mantiene en fase de prueba. WhatsApp planea ampliar su disponibilidad en las próximas semanas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.