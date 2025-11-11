Tecnología

Meta permitirá reservar nombre de usuario de Facebook e Instagram para usarlo en WhatsApp: estos son los pasos

La nueva opción en WhatsApp busca asegurar nombres de usuario únicos y facilitar la identificación entre las plataformas de Meta

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Esta fotografía, tomada el 5 de octubre de 2020, muestra los logotipos de las redes sociales estadounidenses Facebook, Instagram y del servicio de mensajería móvil WhatsApp en las pantallas de un teléfono inteligente y una tableta en Toulouse, en el suroeste de Francia. (Foto de Lionel BONAVENTURE / AFP)
WhatsApp habilitará la reserva de nombres de usuario para usar los mismos de Facebook e Instagram mediante el Centro de Cuentas de Meta. (LIONEL BONAVENTURE/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaWhatsAppFacebookInstagramMeta
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.