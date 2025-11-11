Meta permitirá reservar nombre de usuario de Facebook e Instagram para usarlo en WhatsApp: estos son los pasos

WhatsApp habilitará la reserva de nombres de usuario para usar los mismos de Facebook e Instagram mediante el Centro de Cuentas de Meta.

Meta avanza con una herramienta que integrará aún más sus plataformas sociales. La compañía desarrolla una función para reservar nombres de usuario en WhatsApp, de forma que las personas puedan utilizar el mismo identificador que ya manejan en Facebook e Instagram.

WhatsApp inició en 2023 el desarrollo de los nombres de usuario como un método para facilitar la conexión sin necesidad de compartir números telefónicos. Esta opción permite elegir un identificador único, precedido por el símbolo @, que reemplaza la exposición del número personal.

Con esta función, los usuarios podrán realizar llamadas y videollamadas sin tener que guardar a la otra persona en la lista de contactos. Ahora, Meta busca que ese nombre de usuario también pueda reservarse con antelación, y que coincida con el que ya se usa en sus otras redes sociales.

El sitio especializado WABetaInfo informó que esta característica ya aparece en la versión beta de WhatsApp para Android (2.25.34.3). Allí se muestra una función que permite mantener el mismo nombre de usuario que el utilizado en Facebook e Instagram, con el fin de conservar una identidad coherente en el ecosistema Meta.

El proceso para reservar el nombre consistirá en ingresar el identificador deseado en el apartado ‘Reservar nombre de usuario’. El sistema verificará la coincidencia por medio del Centro de Cuentas de Meta. Una vez confirmada la propiedad, se asignará ese nombre a la cuenta de WhatsApp.

Meta bloqueará el uso de ese nombre para otros usuarios, lo que evitará suplantaciones o usos indebidos. Sin embargo, si otra persona ya lo registró y lo confirmó antes, quedará imposibilitado de ser reclamado.

La nueva herramienta permitirá vincular los perfiles sociales existentes con WhatsApp y fortalecerá la seguridad, la privacidad y la autenticidad de las cuentas dentro del entorno de aplicaciones de Meta.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.