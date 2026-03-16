Tecnología

8 aparatos para los que nunca se debe usar una extensión, según los expertos

Evite incendios eléctricos y daños en su hogar al conocer qué dispositivos deben conectarse solo a tomas directos

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Por O Globo / Brasil / GDA
El uso de extensiones no certificadas o sobrecargadas con equipos de alto consumo puede provocar cortocircuitos, incendios y fallos en la instalación eléctrica.
El uso de extensiones no certificadas o sobrecargadas con equipos de alto consumo puede provocar cortocircuitos, incendios y fallos en la instalación eléctrica. (Canva Stock/Piotrszczepanekfotoart de Getty Images / Africa images)







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