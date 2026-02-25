5 claves para comprar celular en 2026: guía para elegir el modelo ideal según su presupuesto

Antes de comprar celular, revise rendimiento, memoria, batería y cámara. Estos modelos destacan en cada gama.

¿Planea adquirir un nuevo celular? Antes de tomar una decisión, conviene revisar aspectos técnicos que influyen en el rendimiento, la duración y la experiencia de uso. Elegir bien evita gastos innecesarios y garantiza que el dispositivo responda a sus necesidades diarias.

Si ya ahorró lo suficiente, el siguiente paso es comparar especificaciones. Cada teléfono integra funciones distintas. Desde el color hasta el procesador, cada detalle incide en el desempeño.

A continuación, los cinco puntos esenciales que usted debe analizar antes de comprar.

¿En qué debe fijarse al comprar un celular?

Comprar un nuevo teléfono implica valorar el uso que tendrá. No es lo mismo un equipo para mensajería que uno destinado a juegos exigentes o fotografía avanzada.

Según Hiraoka, empresa peruana especializada en electrodomésticos y tecnología, estas son las características clave.

1. Procesador: El procesador define la velocidad y la eficiencia del equipo. Es el cerebro del teléfono.

Los modelos recientes integran chips con inteligencia artificial para optimizar tareas y mejorar el consumo energético.

2. Memoria RAM y almacenamiento: La memoria RAM influye en la fluidez del sistema. También determina cuántas aplicaciones pueden funcionar al mismo tiempo.

Una RAM de 4 GB resulta adecuada para mensajería y tareas básicas.

8 GB permite ejecutar juegos avanzados.

16 GB responde a actividades más exigentes.

El almacenamiento también es determinante. Una capacidad de 256 GB en adelante se considera óptima para guardar aplicaciones, fotos y videos.

3. Batería: La batería incide directamente en la autonomía. Un equipo con 4.500 mAh o más ofrece buen respaldo durante la jornada. Algunos modelos superan esa cifra. También importa la velocidad de carga. Dispositivos con carga de 65 W o superior se catalogan como de carga rápida.

4. Resistencia: La certificación IP mide la protección contra agua y polvo. Un estándar IP65 o superior brinda mayor seguridad ante salpicaduras y caídas accidentales. Algunos equipos alcanzan IP69.

Este factor impacta en la durabilidad del dispositivo.

5. Cámara: La cámara es decisiva para muchos usuarios. Un sensor superior a 20 megapíxeles se considera funcional. Varios fabricantes incorporan herramientas de inteligencia artificial para optimizar retratos, escenas nocturnas y videos.

Procesador, batería, cámara y resistencia marcan la diferencia al elegir un teléfono nuevo según su presupuesto. (Canva /Stock)

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.