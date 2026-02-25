Tecnología

5 claves para comprar celular en 2026: guía para elegir el modelo ideal según su presupuesto

Descubra las 5 características clave para comprar celular en 2026 y elija con criterio según rendimiento, batería, memoria y cámara antes de tomar una decisión inteligente

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
Antes de comprar celular, revise rendimiento, memoria, batería y cámara. Estos modelos destacan en cada gama.
Antes de comprar celular, revise rendimiento, memoria, batería y cámara. Estos modelos destacan en cada gama. (Canva /Stock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCcelular
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.