Tecnología

¿Su celular admite eSIM? Así puede comprobarlo en segundos y sin aplicaciones externas

Tres métodos sencillos permiten verificar si su teléfono admite eSIM y aprovechar sus beneficios sin usar tarjeta física

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
Revise códigos, ajustes o el manual para confirmar si su celular admite eSIM y consulte los modelos compatibles.
Revise códigos, ajustes o el manual para confirmar si su celular admite eSIM y consulte los modelos compatibles. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGcelulareseSIM
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.