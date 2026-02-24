¿Su celular admite eSIM? Así puede comprobarlo en segundos y sin aplicaciones externas

Revise códigos, ajustes o el manual para confirmar si su celular admite eSIM y consulte los modelos compatibles.

Las eSIM ganan espacio en el mercado de celulares. Funcionan igual que una tarjeta SIM física. No todos los dispositivos las admiten. Existen limitaciones de hardware o fabricación que impiden su uso en algunos modelos.

Si usted desea saber si su equipo es compatible, hay métodos simples que permiten verificarlo en pocos pasos.

¿Qué es una eSIM y para qué sirve?

Una eSIM es una tarjeta SIM en formato digital. Cumple las mismas funciones que el chip físico tradicional. Permite contratar y usar un plan telefónico desde el dispositivo.

Entre sus ventajas destaca que algunos modelos recientes de iPhone permiten almacenar más de 10 eSIM. En contraste, varios celulares solo admiten hasta dos tarjetas SIM físicas.

Estas tarjetas digitales se identifican con un código de 20 números llamado ICCID. También incluyen una clave EID, que certifica que se trata de una tarjeta virtual integrada en el equipo.

Según la empresa de ciberseguridad Kaspersky, las eSIM ofrecen beneficios concretos:

Se activan de forma inmediata sin acudir a un centro de atención.

Permiten usar más de 10 eSIM según el dispositivo.

Ofrecen mayor seguridad, ya que no son extraíbles y reducen el riesgo de robo de datos.

Cómo saber si su celular es compatible con eSIM

La empresa especializada en conectividad internacional Holafly detalla tres técnicas para comprobar la compatibilidad.

1. Marque el código *#06#

Abra la aplicación Teléfono. Digite *#06# y presione el botón de llamada.

Si en pantalla aparece el código EID, el celular es compatible con eSIM.

2. Revise los ajustes del dispositivo

En iPhone, ingrese a Ajustes. Luego seleccione “Red Celular” y después “Datos Móviles”. Si observa la opción “Agregar eSIM” o una similar, el equipo admite esta tecnología.

En Android, entre a Ajustes. Pulse “Conexiones”. Luego seleccione “Administrador de SIM”. Si aparece la opción “Añadir eSIM”, el dispositivo es compatible.

3. Consulte la caja o el manual

Revise el manual de usuario o el empaque del celular. Busque el número EID. Su presencia confirma compatibilidad.

También puede consultar el sitio web oficial del fabricante.

Celulares compatibles con eSIM

Muchos modelos recientes ya integran esta tecnología. Entre ellos figuran:

Huawei P40 y P40 Pro

Huawei Pura 70 Pro

iPhone X

iPhone 11

iPhone 12

iPhone 13

iPhone 15

iPhone 16

iPhone 17

Motorola Edge 2024

Motorola Edge 50 Fusion

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S24

Xiaomi 14 Ultra

HONOR Magic V2

Nokia G60

Algunos de estos dispositivos permiten usar eSIM y SIM física al mismo tiempo, según el modelo.

La eSIM representa una alternativa práctica para quienes prefieren evitar tarjetas físicas. Antes de contratar el servicio, conviene confirmar que el equipo sea compatible.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.