10 juegos gratis de Netflix para descargar hoy en su celular

Diez juegos destacados de Netflix están disponibles para descargar en Android y iOS con acceso incluido para suscriptores.

La plataforma Netflix amplía su catálogo y ofrece más de 50 juegos para Android y iOS sin anuncios ni compras internas. El acceso se incluye en cualquier plan de suscripción activo.

La lista abarca títulos de acción, aventuras, estrategia y adaptaciones de series reconocidas. Entre las incorporaciones recientes sobresale Red Dead Redemption, juego ambientado en el Oeste en mundo abierto de la Rockstar Games.

La selección también incluye Dead Cells, Football Manager, WWE y producciones inspiradas en Stranger Things y Round 6. A continuación, los 10 mejores juegos disponibles hoy para descargar en su dispositivo Android o iOS.

1. Red Dead Redemption

La versión para celulares de Red Dead Redemption llegó a Android y iOS el 2 de diciembre. El título permanece disponible de forma exclusiva dentro del catálogo.

El juego narra la historia de John Marston, un exforajido que intenta recuperar a su familia tras un secuestro ejecutado por agentes federales de Estados Unidos. Para lograr su objetivo, coopera con las autoridades y persigue a antiguos compañeros de su antigua banda.

El conflicto con Dutch Van der Linde marca el desarrollo de un relato centrado en decisiones morales, en el peso del pasado y en los vínculos que determinaron la salida de Marston del mundo criminal.

2. Farming Simulator 23

Farming Simulator 23 recrea el trabajo agrícola con un enfoque realista. El usuario administra una finca. Atiende cultivos. Efectúa cosechas. Cuida animales. Amplía la operación con nuevos elementos.

El juego introduce ayudantes controlados por inteligencia artificial. El recurso ordena las tareas y permite concentrarse en actividades prioritarias. Los gráficos se presentan en 3D. La interfaz responde al tacto y se adapta a pantallas de celulares y tabletas.

3. Dead Cells

Dead Cells ofrece acción rápida en un entorno de plataformas. El usuario controla al Prisionero, una entidad capaz de ocupar cuerpos dentro de una prisión extensa. Cada derrota obliga a iniciar desde cero.

El título combina elementos de roguelike y metroidvania, lo que crea variaciones constantes. La diversidad de armas y habilidades cambia la experiencia en cada intento. El sistema de combate destaca su fluidez y facilita la exploración. El juego también está disponible en PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

4. Football Manager 26 (Android)

Football Manager 26 mantiene la estructura del clásico simulador de gestión deportiva. El usuario dirige un club. Define entrenamientos. Diseña tácticas. Gestiona finanzas y estructura. Ejecuta contrataciones y ventas de futbolistas.

La versión para Android presenta una propuesta simplificada para dispositivos con menor capacidad. Funciona como actualización de Football Manager 24. Incluye listas de jugadores revisadas, torneos actualizados y la presencia de fútbol femenino, jugable en paralelo con el masculino.

5. Spiritfarer

En Spiritfarer, el usuario controla a Stella, barquera encargada de acompañar espíritus hacia la eternidad. La experiencia destaca por la interacción con personajes que revelan historias personales antes de continuar su camino. La embarcación aumenta su tamaño conforme surgen nuevas necesidades.

El juego une administración de recursos con actividades como cocinar, plantar y construir cabinas. La banda sonora refuerza el tono emocional. Está disponible también en PC, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5 y Nintendo Switch.

6. Braid

Braid combina plataformas y acertijos con alto nivel de dificultad. Tim, el protagonista, intenta rescatar a una mujer raptada por un monstruo. La historia se revela conforme se avanza por cada fase.

El eje del título radica en la manipulación del tiempo, que permite retroceder acciones y resolver puzzles complejos. Cada nivel introduce una aplicación distinta de esa mecánica. El avance depende del razonamiento más que de la velocidad. Textos breves acompañan el desarrollo narrativo.

7. Oxenfree II: Lost Signals

Oxenfree II se posiciona entre los títulos narrativos más sólidos del catálogo. La historia sigue a Riley Poverly, quien regresa a su ciudad para investigar ondas electromagnéticas inusuales. Las decisiones de diálogo influyen en vínculos personales y en eventos sobrenaturales.

El juego explora temas como pérdida, amistad y secretos. El estilo visual crea una atmósfera inmersiva. El uso de un walkie-talkie fortalece la comunicación con otros personajes. Cada elección modifica el final. La plataforma también ofrece el primer Oxenfree.

8. Stranger Things 1984

Desarrollado por Bonus XP, Stranger Things 1984 adapta la primera temporada de la serie. La historia ocurre en Hawkins. El usuario controla ocho personajes, entre ellos Jim Hopper y el grupo de niños.

La propuesta incluye exploración, acertijos y batallas. El estilo se apoya en gráficos 16 bits, que evocan los juegos de los años ochenta. Netflix también ofrece Stranger Things 3, basado en la continuidad de la serie.

9. Asphalt Xtreme

Asphalt Xtreme representa la versión de rally de la franquicia de la Gameloft. Dentro de Netflix, el juego se ofrece sin anuncios ni compras adicionales. La estructura se mantiene similar a Asphalt 8 y Asphalt 9.

Las pistas se desarrollan en tierra, barro, agua y zonas boscosas. Los vehículos cuentan con modelos adaptados para esas superficies. El juego incorpora plataformas de salto y elementos de turbo. El objetivo se centra en disputar carreras y alcanzar la primera posición.

10. WWE 2K25

WWE 2K25 llega a celulares con enfrentamientos entre figuras reconocidas como Roman Reigns, Seth Rollins, Undertaker, Cody Rhodes, CM Punk y Jade Cargill.

El título introduce el arquetipo Gigante, que resiste ciertos golpes al inicio de cada lucha, aunque no ejecuta movimientos acrobáticos.

El juego conserva modelos detallados y animaciones fieles a sus versiones en consola. Los controles se adaptan a pantallas táctiles sin perder impacto visual. Incluye los modos Partida Rápida, Carrera y Multijugador.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.