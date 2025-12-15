Tecnología

10 juegos gratis de Netflix para descargar hoy en su celular

Catálogo incluye juegos de aventura, acción y series populares que usted puede descargar sin costos adicionales

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Diez juegos destacados de Netflix están disponibles para descargar en Android y iOS con acceso incluido para suscriptores.
Diez juegos destacados de Netflix están disponibles para descargar en Android y iOS con acceso incluido para suscriptores. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGNetflixvideojuegos
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.