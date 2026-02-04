Zopilote embiste a motociclista y este se estrella en Aguas Zarcas

El motociclista fue embestido por un zopilote y perdió el control de su vehículo.

Un motociclista resultó herido luego de que un zopilote lo embistió mientras conducía por vía pública en Aguas Zarcas de San Carlos, este miércoles por la mañana.

Producto del impacto, el motociclista perdió el control y cayó, colisionando contra la llanta trasera de un vehículo que transitaba por el lugar.

Zopilote embiste a motocilista

El hecho ocurrió sobre la ruta 140, frente a Repuestos Rojas, aproximadamente 100 metros al este del puente sobre el río Aguas Zarcas.

Personal de la Cruz Roja Costarricense acudió a la escena y brindó atención al afectado, quien presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo. Posteriormente fue trasladado a la clínica local para una valoración médica.