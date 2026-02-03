Joven motociclista muere tras colisión con ‘pick-up’ en San Carlos

Un choque entre una motocicleta y un pick-up dejó un fallecido en San Carlos.

Un joven motociclista murió la tarde de este lunes tras una colisión contra un vehículo liviano en Pital de San Carlos.

El accidente se registró alrededor de las 4:15 p.m., a unos 400 metros al sur del hogar de ancianos. Según información preliminar, un posible falso adelantamiento por parte del motociclista provocó el accidente contra un pick-up Toyota.

La víctima fue identificada con los apellidos Aguilar Pérez, de 22 años y vecino de La Comarca de Pital, quien se dirigía a su vivienda luego de salir de trabajar en la finca La Lydia.

De acuerdo con la información preliminar, el joven portaba casco de seguridad al momento del accidente.

Aguilar fue atendido inicialmente por personal de la Cruz Roja y trasladado a la clínica local. No obstante, minutos después de su ingreso y mientras era preparado para su traslado al Hospital San Carlos, el joven sufrió un paro cardíaco y fue declarado fallecido.

El conductor del vehículo involucrado es un hombre de apellido Morales, quien también regresaba de su jornada laboral.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) iniciarán una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del hecho.