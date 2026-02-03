Sucesos

Joven motociclista muere tras colisión con ‘pick-up’ en San Carlos

El accidente se registró alrededor de las 4:15 p.m. de este lunes

Por Sebastián Sánchez y Edgar Chinchilla
Un choque entre una motocicleta y un pick-up dejó un fallecido en San Carlos.
Un choque entre una motocicleta y un pick-up dejó un fallecido en San Carlos. (Edgar Chinchilla/Edgar Chinchilla)







Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

