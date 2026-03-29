Sucesos

Zonas más calientes de Costa Rica alcanzan hasta 39,9 °C este domingo, según el IMN

El Pacífico Norte concentró los valores más altos del país, con varias estaciones que superaron los 35 °C este domingo

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Por Damián Arroyo C.
Guanacaste, Playas
Barco Quebrado alcanzó 39,9 °C y lideró las temperaturas más altas del país este domingo, según datos preliminares del IMN. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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