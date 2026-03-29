Zonas más calientes de Costa Rica alcanzan hasta 39,9 °C este domingo, según el IMN

Barco Quebrado alcanzó 39,9 °C y lideró las temperaturas más altas del país este domingo, según datos preliminares del IMN.

Las altas temperaturas marcaron este domingo 29 de marzo del 2026 en varias regiones del país. Datos preliminares del Instituto Meteorológico Nacional (IMN) ubicaron al Pacífico Norte como la zona más afectada por el calor extremo.

El registro más alto se dio en Barco Quebrado, en el Pacífico Norte, donde el termómetro llegó a 39,9 °C. Este valor se colocó como el más elevado del día a nivel nacional.

Muy cerca se ubicó San Mateo, también en el Pacífico Norte, con 39 °C. En tercer lugar apareció Orotina, con una máxima de 37,3 °C, lo que confirma la intensidad del calor en esa región.

La lista continuó con Asada Sardinal, que reportó 37 °C. Luego figuró Asada Jojancha, con 36,6 °C, mientras que Paquera alcanzó 36,4 °C.

Otro punto con temperatura elevada fue Finca La Ceiba, también en el Pacífico Norte, con 36,4 °C. En el Pacífico Sur, la estación de Las Esferas (Osa) registró 36 °C.

El Valle Central también apareció entre los valores más altos. La estación UTN Balsa (Atenas, Alajuela) reportó 35,7 °C. Ese mismo valor se registró en UCR Santa Cruz, en Guanacaste.

Esta es la lista completa de los lugares más calientes del país según los datos preliminares del IMN de este domingo: