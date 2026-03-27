Sucesos

Calor intenso y ráfagas de viento impactarán Costa Rica este sábado 28 de marzo

Pronóstico del tiempo en Costa Rica para el sábado 28 de marzo: vientos alisios, calor intenso y lluvias aisladas en el Pacífico, según el IMN

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Por Silvia Ureña Corrales
10/03/2024 Playa Conchal, Guanacaste. Arena, playa y sol... y los turistas que llegan a disfrutar de las buenas condiciones del clima, con cielo azul despejado, eso sí con mucho calor. Foto: Rafael Pacheco Granados
El IMN prevé calor, viento fuerte y lluvias aisladas este sábado en Costa Rica, con máximas cercanas a 38 °C en el Pacífico Norte. (Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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