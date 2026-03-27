Calor intenso y ráfagas de viento impactarán Costa Rica este sábado 28 de marzo

El IMN prevé calor, viento fuerte y lluvias aisladas este sábado en Costa Rica, con máximas cercanas a 38 °C en el Pacífico Norte.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este sábado 28 de marzo el país tendrá condiciones ventosas y ambiente caluroso, influenciado por los vientos alisios y el ingreso de humedad desde el mar Caribe y el océano Pacífico.

El reporte indica que la zona norte y el Caribe presentarán nubosidad variable desde la madrugada. Se estiman lluvias débiles y de corta duración en las primeras horas del día. En el resto del país, las precipitaciones se concentrarán en la tarde cerca de sectores montañosos del Pacífico y no se descartan eventos aislados en el Valle Central.

En el Valle Central, el cielo estará entre poco y parcialmente nublado durante el día. El viento será ocasional. En San José, la temperatura mínima será de 17,2 °C y la máxima alcanzará los 26,6 °C.

El Pacífico Norte tendrá condiciones despejadas y ambiente muy cálido durante toda la jornada. Liberia registrará una mínima de 22 °C y una máxima de 37,8 °C, una de las más altas del país.

En el Pacífico Central, el patrón será de cielo despejado en la mañana. En la tarde aumentará la nubosidad. Se prevé lluvia en sectores montañosos. Quepos tendrá temperaturas entre 23,5 °C y 33 °C.

El Pacífico Sur también iniciará con condiciones despejadas. En la tarde habrá nubosidad parcial y posibilidad de lluvias en zonas altas. Golfito reportará una mínima de 21,9 °C y una máxima de 34,2 °C.

En el Caribe Norte, predominará el cielo mayormente nublado en la mañana. Luego habrá nubosidad variable. Las montañas presentarán mayor cobertura nubosa. Guápiles tendrá una temperatura mínima de 21,2 °C y una máxima de 28,1 °C.

El Caribe Sur mantendrá condiciones similares. Limón registrará una mínima de 22,1 °C y una máxima de 28,8 °C, con variación nubosa durante el día.

En la zona norte, la madrugada será nublada. Luego habrá apertura parcial de nubes. Las montañas tendrán mayor nubosidad en la tarde. Ciudad Quesada presentará una mínima de 19,6 °C y una máxima de 27,8 °C.

El IMN advierte que las ráfagas de viento serán más intensas en zonas montañosas. El calor se percibirá con mayor intensidad en el Pacífico y el norte del país.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:36 a. m. y se ocultará a las 5:47 p. m. La fase lunar estará hacia luna llena. La salida de la luna será a las 2:19 p. m. y la puesta a las 02:21 a. m.