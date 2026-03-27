Temperaturas rozan los 39 °C en Costa Rica: estas fueron las zonas más calientes este viernes

Temperaturas alcanzan 38,9 °C en Costa Rica, con mayor intensidad en el Pacífico Norte, según datos preliminares del IMN.

Costa Rica registró temperaturas máximas de hasta 38,9 °C este viernes 27 de marzo de 2026, según datos preliminares del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), con mayor impacto en el Pacífico Norte.

Las estaciones meteorológicas ubicadas en esa región concentraron los valores más altos. Entre ellas destacan Asada Sardinal con 38,9 °C, San Mateo con 38,7 °C y Santa Cruz con 37,6 °C, lo que confirma un patrón de calor intenso en esa zona del país.

El informe también señala que otras localidades del Pacífico Norte, como Manga Rica (Liberia), Finca La Ceiba y Orotina, superaron los 36 °C. Estos registros reflejan condiciones típicas de la estación seca, caracterizadas por alta radiación solar y baja humedad.

En el Pacífico Sur, varias estaciones reportaron temperaturas elevadas, aunque menores. Sitios como Las Esferas, Ciudad Neily y Río Claro registraron valores entre 35,9 °C y 35,3 °C, lo que evidencia un comportamiento similar, pero con menor intensidad.

En el Valle Central, las temperaturas máximas alcanzaron hasta 34,7 °C en sectores como Atenas y Santa Ana, mientras que en zonas más elevadas los valores fueron considerablemente menores.

Por su parte, las regiones Caribe y zona norte presentaron temperaturas más moderadas, con registros que en su mayoría oscilaron entre 27,8 °C y 33 °C, debido a condiciones atmosféricas más húmedas.

El reporte también muestra contrastes importantes en zonas altas del país. Lugares como el volcán Poás y el volcán Turrialba registraron temperaturas mínimas de 15,1 °C y 18,5 °C, respectivamente.

Temperaturas máximas (IMN /IMN)

Estos datos corresponden a un análisis preliminar del IMN y permiten observar la distribución térmica nacional durante la época seca, con diferencias marcadas entre regiones costeras y zonas montañosas.