Sucesos

Costa Rica enfrentará calor intenso, fuertes vientos y lluvias este viernes: temperaturas máximas de 37,5 °C

El IMN prevé un viernes con calor intenso, ráfagas de viento y cambios en la nubosidad. Algunas regiones tendrán lluvias aisladas en la tarde, mientras otras mantendrán condiciones secas y muy cálidas

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Por Silvia Ureña Corrales
Vientos fuertes y calor dominarán este viernes en Costa Rica, con lluvias aisladas en el Caribe, zona norte y sectores montañosos del territorio. (Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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