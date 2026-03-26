Costa Rica enfrentará calor intenso, fuertes vientos y lluvias este viernes: temperaturas máximas de 37,5 °C

Vientos fuertes y calor dominarán este viernes en Costa Rica, con lluvias aisladas en el Caribe, zona norte y sectores montañosos del territorio.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este viernes 27 de marzo de 2026 el país estará bajo la influencia de un aumento en la presión atmosférica en el mar Caribe norte. Esta condición generará un nuevo periodo de vientos acelerados que se extenderá durante varios días.

Durante la mañana, el cielo se presentará entre despejado y parcialmente nublado en el Pacífico y el Valle Central. En contraste, el Caribe y la zona norte tendrán mayor variabilidad de nubosidad. Para la tarde y noche, aumentará la cobertura nubosa con posibilidad de lluvias aisladas en sectores montañosos del Caribe, la zona norte y el este del Valle Central.

En el Valle Central, la madrugada tendrá pocas nubes. El viento soplará con intensidad en varios momentos del día. En la tarde y noche se estiman aguaceros aislados hacia el este. San José registrará una temperatura mínima de 16,8 °C y una máxima de 26 °C.

El Pacífico Norte tendrá un patrón estable y seco. El cielo estará despejado y el viento será constante durante toda la jornada. Liberia alcanzará una temperatura mínima de 22 °C y una máxima de 37,5 °C, una de las más altas del país.

En el Pacífico Central, el día iniciará despejado. En la tarde aumentará la nubosidad en zonas montañosas con lluvias dispersas. Parrita tendrá una temperatura mínima de 22 °C y una máxima de 31,8 °C.

El Pacífico Sur presentará condiciones mayormente soleadas en la mañana. Para la tarde se estiman lluvias aisladas. Golfito reportará una temperatura mínima de 21,6 °C y una máxima de 31 °C.

En el Caribe Norte, la nubosidad será variable durante todo el día. Se prevén lluvias ocasionales en la mañana y posibles precipitaciones en sectores montañosos en la tarde y noche. Guápiles tendrá una temperatura mínima de 21 °C y una máxima de 27 °C.

El Caribe Sur mantendrá condiciones similares. Se anticipan lluvias ocasionales y mayor nubosidad en zonas elevadas. Limón registrará una temperatura mínima de 22 °C y una máxima de 28 °C.

En la zona norte, el cielo variará de parcialmente nublado a nublado. Habrá lluvias ocasionales y precipitaciones en áreas montañosas en la segunda mitad del día. Ciudad Quesada tendrá una temperatura mínima de 16 °C y una máxima de 25 °C.

El IMN señala que el viento será un factor relevante en gran parte del país. Además, en el Pacífico Norte persistirá el ambiente caluroso con poca formación de nubes.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:36 a. m. y se ocultará a las 5:47 p. m. La fase lunar avanzará hacia luna llena.