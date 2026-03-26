Sucesos

IMN reporta temperaturas mínimas de hasta 4,9 °C este jueves: estas son las zonas más frías

El país registró marcadas diferencias de temperatura en pocas horas. Revise cuáles fueron los puntos más fríos y cómo variaron los registros según cada región

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Por Silvia Ureña Corrales
Cerro de la Muerte lidera con 4,9 °C. Estas son las zonas más frías y cálidas del país según el IMN. (Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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