IMN reporta temperaturas mínimas de hasta 4,9 °C este jueves: estas son las zonas más frías

Cerro de la Muerte lidera con 4,9 °C. Estas son las zonas más frías y cálidas del país según el IMN.

Las temperaturas mínimas descendieron hasta 4,9 °C en Cerro de la Muerte este 26 de marzo, según datos del Instituto Meteorológico Nacional (IMN). El reporte incluyó registros de múltiples estaciones en todo el país.

El informe detalla que varias zonas del Valle Central registraron temperaturas entre 10 °C y 20 °C, con valores más bajos en sectores montañosos y más altos en áreas urbanas. Lugares como Rancho Redondo reportaron 10,2 °C, mientras estaciones como Piedades de Santa Ana alcanzaron 20 °C.

En regiones fuera del Valle Central, el patrón varió según la ubicación geográfica. El Pacífico Sur y Caribe Sur mostraron temperaturas moderadas, con registros como 5 °C en el volcán Turrialba y hasta 22,7 °C en Puerto Jiménez.

Por su parte, el Pacífico Norte presentó las temperaturas más altas del reporte, con valores que superaron los 24 °C en varias estaciones. Destacaron sitios como Hacienda Mojica en Bagaces con 25,8 °C y la estación de la UCR en Santa Cruz con 26,8 °C.

En la zona norte se reportaron temperaturas más templadas, con valores que oscilaron entre los 16,6 °C en Balsa de San Ramón y los 22,2 °C en Sarapiquí. Otras estaciones como Upala registraron 19,6 °C, mientras que Los Chiles alcanzó 20,3 °C, lo que refleja condiciones más cálidas en comparación con regiones montañosas.

Temperaturas mínimas (IMN/IMN)

El IMN informó que este jueves 26 de marzo el país mantendrá condiciones mayormente calurosas, con presencia de vientos alisios débiles a lo largo del día. Este patrón favorecerá estabilidad en varias regiones durante las primeras horas.

Durante la mañana, el cielo se presentará entre despejado y parcialmente nublado en el Pacífico y el Valle Central. En el Caribe y la zona norte predominará la nubosidad parcial a variable, con mayor cobertura en algunos momentos del día.

Hacia la tarde, el ingreso de brisa húmeda desde el océano incrementará la humedad en el ambiente. Esta condición favorecerá lluvias aisladas y posibles tormentas eléctricas, especialmente en el Pacífico Central y Sur, así como en sectores montañosos del país.