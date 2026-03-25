Jueves de calor intenso y aguaceros: estas serán las zonas más afectadas en Costa Rica

El IMN pronostica calor fuerte y lluvias aisladas en la tarde para este jueves, con mayor impacto en el Pacífico y el Valle Central.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este jueves 26 de marzo el país mantendrá condiciones calurosas con vientos alisios débiles a lo largo del día.

Durante la mañana, el cielo estará entre despejado y parcialmente nublado en el Pacífico y el Valle Central. En el Caribe y la zona norte predominará la nubosidad parcial a variable. Hacia la tarde, el ingreso de brisa húmeda desde el océano aportará humedad y favorecerá lluvias aisladas y posibles tormentas eléctricas, especialmente en el Pacífico Central y Sur, así como en sectores montañosos.

En el Valle Central, la madrugada tendrá pocas nubes y ambiente fresco. En la tarde aumentará la nubosidad con posibilidad de lluvias dispersas. San José registrará una temperatura mínima de 17 °C y una máxima de 29 °C.

El Pacífico Norte presentará condiciones estables durante toda la jornada, con cielo despejado y ambiente muy caluroso. Nicoya alcanzará una mínima de 19,7 °C y una máxima de 37,7 °C, una de las temperaturas más altas del país.

En el Pacífico Central, el día iniciará con nubosidad parcial. En la tarde se esperan lluvias aisladas y eventuales tormentas eléctricas. Quepos tendrá temperaturas entre los 21,5 °C y los 32,2 °C.

El Pacífico Sur también tendrá incremento de nubosidad en la tarde, con lluvias aisladas y posibles tormentas, principalmente en zonas montañosas. Golfito reportará una mínima de 21 °C y una máxima de 32 °C.

En el Caribe Norte, el cielo variará entre nubosidad dispersa y parcial durante el día, sin lluvias relevantes. Guápiles tendrá una temperatura mínima de 20,8 °C y una máxima de 32 °C.

El Caribe Sur mantendrá condiciones similares, con nubosidad variable y ambiente cálido. Limón registrará una mínima de 22,5 °C y una máxima de 29,7 °C.

En la zona norte, se prevé nubosidad variable durante la mañana y condiciones parcialmente nubladas en la tarde. Ciudad Quesada tendrá una mínima de 15 °C y una máxima de 28,9 °C.

El IMN señala que el calor persistirá como elemento dominante, mientras la brisa húmeda incrementará la probabilidad de lluvias vespertinas en varias regiones del país.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:37 a. m. y se ocultará a las 5:47 p. m. La fase lunar avanzará hacia luna llena.