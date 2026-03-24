Sensación térmica elevada y calor fuerte impactarán Costa Rica este miércoles

Costa Rica tendrá calor intenso en la mañana y lluvias aisladas en la tarde, con máximas de hasta 37,0 °C en el Pacífico Norte.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este miércoles 25 de marzo de 2026 el país presentará condiciones mayormente estables durante la mañana, con poca nubosidad y un rápido aumento de las temperaturas.

Este patrón favorecerá una sensación térmica elevada en varias regiones. Para la tarde, el ingreso de brisas marinas generará nubosidad en sectores montañosos y propiciará lluvias aisladas de corta duración, principalmente en el Pacífico Central y Sur.

En el Valle Central, la madrugada tendrá pocas nubes y la mañana seguirá estable. En la tarde el cielo estará parcialmente nublado. San José registrará una temperatura mínima de 16,1 °C y una máxima de 26,8 °C.

El Pacífico Norte tendrá un día despejado y soleado en todos los periodos. Liberia destacará con una mínima de 19 °C y una máxima de 37 °C, lo que confirma el ambiente caluroso en la región.

En el Pacífico Central, la mañana tendrá poca nubosidad. En la tarde aumentará la cobertura nubosa con chubascos aislados. Quepos tendrá una mínima de 22,3 °C y una máxima de 32,7 °C.

El Pacífico Sur iniciará con pocas nubes, pero en la tarde se esperan aguaceros aislados y posible tormenta en algunos puntos. Golfito registrará una temperatura entre 22,2 °C y 33,7 °C.

En el Caribe Norte, el día iniciará con nubosidad dispersa. Durante la tarde el cielo estará parcialmente nublado sin lluvias significativas. Guápiles tendrá una mínima de 20,2 °C y una máxima de 31,4 °C.

El Caribe Sur mantendrá condiciones estables durante toda la jornada, con nubosidad parcial constante. Limón reportará temperaturas entre 20,6 °C y 29,1 °C.

En la zona norte, se prevé un patrón similar con cielo parcialmente nublado durante el día. Ciudad Quesada tendrá una mínima de 18 °C y una máxima de 26,7 °C.

El IMN destaca que el calentamiento matutino y las condiciones estables marcarán el comportamiento del tiempo, con lluvias limitadas a sectores específicos durante la tarde.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 05:37 a. m. y se pondrá a las 05:47 p. m. La fase lunar estará en cuarto creciente.