Sucesos

Sensación térmica elevada y calor fuerte impactarán Costa Rica este miércoles

El país tendrá una mañana estable con aumento de temperaturas y lluvias aisladas en la tarde en sectores del Pacífico

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Por Jailine González Gómez
Atardecer con buen clima sobre San José
Costa Rica tendrá calor intenso en la mañana y lluvias aisladas en la tarde, con máximas de hasta 37,0 °C en el Pacífico Norte. (Rafael Pacheco Granados)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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