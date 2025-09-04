Yerlania y Heilin murieron en febrero frente al bar La 70: así cayó el sospechoso en Cartago

La Unidad de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cartago allanó este jueves la vivienda de un hombre de apellidos Aguilar Mora, de 31 años, en la urbanización Don Bosco, en El Molino de Cartago.

El sospechoso detenido este jueves está vinculado a un grupo criminal de Cartago conocido como Los Maruja.

El operativo se vincula con el homicidio de dos mujeres ocurrido el pasado 4 de febrero en el bar La 70, en barrio Nazareth de San Nicolás. La madrugada cuando ocurrieron los hechos, el imputado pretendió asesinar a un miembro de una banda rival y producto de los disparos que hizo en forma indiscriminada impactó a las jóvenes.

A las 12:54 a. m. del 4 de febrero anterior, varios sujetos llegaron al sitio a bordo de dos motocicletas y un vehículo, y dispararon en múltiples ocasiones contra clientes que se encontraban en el local.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Yerlania Molina Bolaños, de 23 años, y Heilin Fabiola Madriz Acuña, de 30.

Molina murió en el lugar por heridas en la cabeza, mientras que Madriz falleció minutos después en el Hospital Max Peralta, adonde fue trasladada tras recibir varios impactos de bala en el tórax.

Además, en el ataque resultaron heridos un hombre de apellidos Lanza Meneses, de 35 años, y dos mujeres de apellidos Brenes Zúñiga y Madriz Rodríguez, quienes presentaban heridas de bala en la espalda.

Durante el allanamiento de este jueves, los agentes judiciales buscan armas de fuego, ropa y otros indicios relevantes, así como la detención de Aguilar Mora, quien será presentado ante el Ministerio Público para la solicitud de medidas cautelares.