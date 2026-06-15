Sucesos

Vuelco de buseta en Pacayas de Cartago: siete personas heridas

Pasajeros fueron trasladados urgentemente a hospitales de Cartago y San José

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Por Cristian Mora
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Equipos de emergencia atendieron a siete personas tras el vuelco de una buseta ocurrido durante la madrugada en Pacayas de Cartago. (Cruz Roja/Cortesía)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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