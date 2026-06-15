Vuelco de buseta en Pacayas de Cartago: siete personas heridas

Equipos de emergencia atendieron a siete personas tras el vuelco de una buseta ocurrido durante la madrugada en Pacayas de Cartago.

Siete personas resultaron heridas durante la madrugada de este lunes luego de que una buseta se volcara en el distrito de Pacayas, en el cantón de Alvarado, Cartago.

La emergencia fue reportada a las 2:53 a. m., según informó la Cruz Roja Costarricense.

Los cuerpos de emergencia atendieron a siete pacientes en el lugar del accidente. De ellos, cuatro fueron trasladados en condición urgente al Hospital Maximiliano Peralta, en Cartago.

Además, tres personas fueron trasladadas en condición crítica. Se trata de dos adultos, un hombre y una mujer, quienes también fueron llevados al Max Peralta, así como otro hombre que fue remitido al Hospital Calderón Guardia, en San José.

De momento, las autoridades no han informado sobre las causas que provocaron el vuelco de la buseta.