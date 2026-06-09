Cruz Roja retoma labores de búsqueda de 5 personas en Guanacaste tras accidente acuáctico

Operativo se intensifica en Guanacaste para localizar a cinco desaparecidos en el mar.

La Cruz Roja Costarricense confirmó que retomaron las labores de búsqueda y rescate en aguas costeras de Santa Cruz, Guanacaste para dar con el paradero de cinco personas desaparecidas producto de dos accidentes acuáticos.

La institución indicó que ambos hechos ocurrieron ayer lunes 8 de junio.

A las 6:04 a. m. en Playa Negra, distrito de 27 de Abril, se registró el primer incidente, cuando una embarcación tipo panga volcó con cuatro ocupantes a bordo. En ese momento tres personas lograron salir del mar y fueron trasladados a la Clínica de Hacienda Pinilla para valoración médica, mientras que una persona continúa sin ser localizada.

Minutos después, se reportó una segunda emergencia entre Playa Tamarindo y San Juanillo. En este caso, otra embarcación fue afectada por el fuerte oleaje y terminó volcando. Cuatro personas fueron arrastradas por la corriente y permanecen desaparecidas.

Un video grabado frente a la Marina Flamingo, en Bahía Potrero, muestra el desafiante escenario que enfrentan las autoridades.

Fuertes olas, cielo cubierto y condiciones climáticas desfavorables marcaron la jornada de búsqueda y rescate.

Un video grabado durante el operativo de búsqueda en Santa Cruz, Guanacaste, muestra los retos que enfrentan los oficiales del Guardacostas mientras intentan dar con el paradero de las 5 personas desaparecidas tras dos accidentes acuáticos simultáneos que ocurrieron la mañana de este lunes 8 de junio.

Así lo evidencia un video captado después de las 5 p. m. del lunes 8 de junio desde la patrullera Soberanía I, según confirmó el Ministerio de Seguridad Pública.