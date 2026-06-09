Sucesos

Cruz Roja retoma labores de búsqueda de 5 personas en Guanacaste tras accidente acuáctico

El fuerte oleaje provocó el vuelco de dos embarcaciones en distintos puntos de Guanacaste, dejando cinco personas desaparecidas

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Por Libia Solano Meza
Operativo se intensifica en Guanacaste para localizar a cinco desaparecidos en el mar.
Operativo se intensifica en Guanacaste para localizar a cinco desaparecidos en el mar. (MSP/MSP)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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