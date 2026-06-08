Vecinos reportan inusual salida del mar en costas de Guanacaste

Vecinos de Guanacaste reportaron oleadas atípicas en la costa de esta provincia. El mar se adentró incluso en casas de habitación.

Fuerte oleaje en Playa Potrero

Esto mantiene en alerta a varias personas ya que aseguran que no pasaba desde hace tiempo.

Lidiette Vásquez, vecina de Playa Potero en Santa Cruz, indicó que nunca habían visto algo similar.

“El oleaje está muy fuerte; fuera de lo normal. Cuando la marea estaba llena, se pasaba a las casas”, indicó .

Incluso, reportó que, en el área de Flamingo, el mar causó algunos daños. Vásquez añadió que no había electricidad en Potrero.

Terremoto Filipinas no habría influido

Este lunes un terremoto de magnitud 7,8 sacudió el sur de Filipinas, dejando al menos 35 fallecidos y más de 200 personas heridas.

El sismo, con epicentro en el mar frente a la isla de Mindanao, también provocó un tsunami de aproximadamente un metro que impactó las costas cercanas.

Habitantes de playa Potrero reportan oleajea inusual en la zona (Lidiette Vásquez/Lidiette Vásquez)

Jorge Marino Protti, sismólogo del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), explicó a La Nación que las grandes olas y el terremoto en Filipinas no están relacionados con lo sucedido en Costa Rica debido a la profundidad del sismo.

“El sismo fue profundo, cuando esto pasa no causan deformación del fondo sísmico y al no ocurrir eso no genera un tsunami”, detalló el experto.

Protti comentó que el fenómeno del oleaje está más relacionano con las condiciones climáticas por las que se encuentra el país principalmente en el Pacífico.

“Puede que esté más relacionado con la depresión y temas metereológicos, en imágenes satelitales se observa el fenómeno en la parte noroeste de Costa Rica principalmente en el Golfo de Papagayo y el suroeste de Nicaragua”, detalló.

Imagen satelital de la tormenta frente a la península de Nicoya y frente a Nicaragua. (Jorge Merino Protti Quesada/Jorge Merino Protti Quesada)

La influencia de la depresión tropical ubicada frente al norte de Costa Rica mantiene a Guanacaste bajo las condiciones más severas este lunes.

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), la provincia experimenta los mayores efectos del fenómeno, con precipitaciones intensas y alta inestabilidad atmosférica.

Emergencias acuáticas

La Cruz Roja Costarricense reportó la mañana de este lunes dos accidentes acuáticos que provocaron la desaparición de cinco personas adultas en aguas costeras de Santa Cruz, Guanacaste, lo que mantiene un operativo de búsqueda en la zona.

El primer incidente ocurrió en Playa Negra, distrito de 27 de Abril, a las 6:04 a. m., cuando una panga volcó con cuatro ocupantes.

De este hecho tres personas lograron salir del mar y fueron trasladadas para valoración médica a la Clínica de Hacienda Pinilla, mientras que una permanece desaparecida.

Un segundo incidente se contabilizó entre Playa Tamarindo y San Juanillo, donde otra embarcación volcó producto del fuerte oleaje. Cuatro personas fueron arrastradas por el mar y aún no han sido localizadas.

El Servicio Nacional de Guardacostas y Cruz Roja mantienen patrullajes marítimos y labores de rastreo en distintos puntos de la costa guanacasteca.