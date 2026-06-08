Sucesos

Vecinos reportan inusual salida del mar en costas de Guanacaste

Habitante de playa Potrero afirma que nunca había visto algo como lo ocurrido este 8 de junio

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Por Libia Solano Meza
Fuerte oleaje en playa Potreto
Fuerte oleaje en playa Potreto (Lidiette Vásquez/Lidiette Vásquez)







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MarOleaje fuerte en Guanacaste
Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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