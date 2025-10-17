Volcán Rincón de la Vieja registró erupción de 700 metros de altura

El volcán Rincón de la Vieja, en Guanacaste presentó este viernes a las 6:08 a. m. una erupción de vapor (erupción freática moderada), según informó el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori).

La erupción produjo una pluma blanca de vapor de agua, gas y aerosoles que alcanzó aproximadamente 700 metros sobre el cráter, dirigida hacia el oeste, precisó María Martínez Cruz, vulcanóloga del Ovsicori.

Aunque se eyectaron sedimentos húmedos, estos cayeron dentro del cráter y, hasta el momento del reporte, no se ha registrado caída de ceniza sobre áreas pobladas desde el macizo de 1.916 metros de altura.

La actividad fue detectada mediante cámaras web, registros sísmicos e infrasonido. Tras la erupción, se observó un tremor continuo de moderada amplitud, que persistió unos minutos.

El Rincón de la Vieja ha mostrado históricamente desgasificación pasiva continua, con erupciones freáticas (vapor y cenizas) de baja a moderada energía, por lo que la situación se mantiene bajo vigilancia.

El nivel de actividad actual se encuentra en advertencia, recomendando a la población y visitantes mantenerse alejados del cráter y respetar las rutas oficiales de acceso.