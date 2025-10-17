Sucesos

Volcán Rincón de la Vieja registró erupción de 700 metros de altura

Volcán Rincón de la Vieja tuvo erupción de vapor, con una pluma de aproximadamente 700 metros dirigida al oeste

Por Juan Fernando Lara Salas
Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

