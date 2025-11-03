Sucesos

Volcán Rincón de la Vieja registró erupción de 3 km de alto que liberó 1.700 toneladas de dióxido de azufre

Ovsicori mantiene la zona en advertencia nivel 2, lo que podría implicar la caída ligera de ceniza, la percepción de gas y lluvia ácida

Por Sebastián Sánchez
Detalle de la erupción del volcán Rincón de la Vieja este 17 de octubre. Fotografía:
El pasado domingo 2 de noviembre el volcán Rincón de la Vieja elevó una pluma de tres kilómetros sobre el cráter. (Imagen con fines ilustrativos). Foto: Archivo/La Nación (Christian Montero/Cortesía)







Rincón de la ViejaerupciónOvisicori
