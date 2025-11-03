Volcán Rincón de la Vieja registró erupción de 3 km de alto que liberó 1.700 toneladas de dióxido de azufre

El pasado domingo 2 de noviembre el volcán Rincón de la Vieja elevó una pluma de tres kilómetros sobre el cráter. (Imagen con fines ilustrativos). Foto: Archivo/La Nación

El volcán Rincón de la Vieja, ubicado en Guanacaste, registró una erupción este domingo, a la 1:46 p. m., que generó una pluma (columna de gas y vapores) que se elevó aproximadamente tres kilómetros sobre el cráter, según reportó el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), de la Universidad Nacional.

De acuerdo con el informe técnico, la erupción produjo un flujo de dióxido de azufre (SO₂) de alrededor de 1.700 toneladas diarias. La actividad sísmica se mantiene con vibraciones leves y fragmentadas, en un rango de 1 a 5 Hz.

El nivel de actividad del volcán se mantiene en advertencia nivel 2. Esto es calificado por el Ovsicori como un “estado de actividad significativa” e implica los siguientes peligros potenciales:

Caída ligera de ceniza

Percepción de gas

Lluvia ácida

De momento, las condiciones meteorológicas en la zona son nubladas, con vientos que soplan hacia el suroeste a unos cuatro metros por segundo.

El Rincón de la Vieja, con una altitud de 1.916 metros sobre el nivel del mar, y ubicado en las coordenadas 10.83° N, -85.324° O ha mantenido episodios eruptivos frecuentes a lo largo del año.