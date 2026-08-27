Sucesos

Volcán Poás registra una ‘erupción energética’, según Ovsicori

Ovsicori reportó que la erupción ocurrió a las 2:36 a. m. y presentó incandescencia hasta la terraza

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Por Jailine González Gómez

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La laguna en el cráter del volcán Poás se observó despejada este jueves 29 de enero, día en que se habilitó el paso por el puente sobre la quebrada Tigre y el parque retomó su operación regular.
El volcán Poás registró una erupción a las 2:36 a. m., luego de un periodo de tremor que cambió de frecuencia. (Sinac/Cortesía)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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