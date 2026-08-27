Volcán Poás registra una ‘erupción energética’, según Ovsicori

El volcán Poás registró una erupción a las 2:36 a. m., luego de un periodo de tremor que cambió de frecuencia.

El volcán Poás registró una erupción a las 2:36 a. m. que lanzó material balístico en toda la parte del fondo del cráter, según informó el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori).

El Ovsicori describió el evento como una erupción energética. Durante la actividad se observó material balístico incandescente en el fondo del cráter e incandescencia hasta la terraza.

El Observatorio también reportó una cantidad importante de agua que cayó sobre el cráter. La visibilidad durante el evento no era buena.

La erupción ocurrió después de un periodo de tremor intenso que presentó cambios de frecuencia. Según el Ovsicori, las frecuencias comenzaron a ser más bajas al inicio del fin de semana y de esta semana.

El volcán Poás registró una erupción a las 2:36 a. m. que lanzó material balístico incandescente en el fondo del cráter, según el Ovsicori.

Posteriormente, el tremor disminuyó hasta una erupción ocurrida el día anterior a las 10 a. m. El Ovsicori calificó ese evento como una pequeña erupción.

Después de esa actividad volvió a registrarse tremor hasta la erupción de las 2:36 a. m.

Tras este último evento, el Ovsicori indicó que no se registra tremor y que el volcán se mantiene sellado y bloqueado.

El Observatorio señaló que esta erupción podría no ser el último evento de la secuencia.