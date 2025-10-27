Vivían en condominios y cambiaban de casa para no ser descubiertos: así operaba red narco desde Cartago

Los agentes también detectaron decenas de paquetes de presunta droga marcados con la palabra Jaguar sobre cada uno. Fotografía:

Se mudaban cada pocos meses, alquilaban condominios de lujo y aparentaban una vida normal. Pero detrás de esa fachada, según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se escondía una red criminal dedicada a traficar marihuana, éxtasis y cocaína, desmantelada este lunes tras una operación que se extendió por Cartago, Limón y Heredia.

La investigación, iniciada en 2023 por la Delegación Regional de Cartago, reveló que los líderes de la estructura cambiaban de residencia constantemente para evadir la vigilancia policial.

Los condominios servían como centros de acopio y puntos de enlace con distribuidores al menudeo.

El subdirector del OIJ, Michael Soto, explicó que “la operación se desarrolla principalmente en Cartago, donde se están ejecutando tres allanamientos con la intención de detener a 17 personas. Es una estructura criminal orientada a la distribución de marihuana”.

Los agentes del OIJ decomisaron plantas de marihuana cultivadas de manera hidropónica (sin uso de tierra). Fotografía: (OIJ/Cortesía)

En el sector de Los Cocos, en Limón, los agentes localizaron 600 paquetes de marihuana de origen colombiano, mientras que en Heredia hallaron un laboratorio de marihuana hidropónica recién instalado, con lámparas, aires acondicionados, agroquímicos y un mixer para elaborar mezclas de drogas.

“Presumimos que en ese laboratorio se mezclaban sustancias como ketamina, cafeína o diazepam con base de cocaína, que luego se vendían como cocaína rosada”, detalló Soto.

Además del tráfico de drogas, la investigación apunta a un esquema de legitimación de capitales. Los sospechosos habrían lavado las ganancias mediante préstamos de dinero tipo “gota a gota”, la compra de bienes y la operación de un local comercial.

Las autoridades estiman que el grupo movió entre ¢90 y ¢100 millones durante los últimos dos años.

El operativo dejó 13 personas detenidas, droga decomisada y un arma de fuego. Todos los sospechosos quedaron a las órdenes del Ministerio Público, mientras el caso continúa bajo la declaratoria de crimen organizado.