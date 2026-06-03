Violento choque en peaje de la ruta 27 deja un fallecido y un vehículo en llamas

Violenta colisión ocurrió en el peaje de Escazú sobre la ruta 27.

Un violento choque en el peaje de la ruta 27 en San Rafael de Escazú, San José, dejó la tarde de este martes una persona fallecida. El hecho ocurrió en el sentido San José-Santa Ana.

El reporte ingresó a las 6:27 p. m. y movilizó dos unidades del Cuerpo de Bomberos. Al llegar al sitio, las autoridades confirmaron que encontraron un vehículo prácticamente desintegrado tras la colisión, el cual presentaba fuego activo.

Las llamas fueron controladas por el personal de emergencia; sin embargo, en el lugar se confirmó el fallecimiento de una persona.

Según información preliminar, el vehículo tipo pick-up habría chocado con la barrera del peaje.

De momento, no se han brindado detalles adicionales sobre la identidad de la víctima ni las causas del incidente.

Las autoridades judiciales quedaron a cargo del levantamiento del cuerpo y de las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.