Sucesos

Violento choque en peaje de la ruta 27 deja un fallecido y un vehículo en llamas

Hecho se registró la tarde de este martes

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Por Sebastián Sánchez
Violenta colisión ocurrió en el peaje de Escazú sobre la ruta 27.
Violenta colisión ocurrió en el peaje de Escazú sobre la ruta 27. (Suministrada por Keyna Calderón/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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