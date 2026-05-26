Accidentes

Motociclista muere tras violento choque contra vehículo en Tibás

La víctima se desplazaba en sentido Moravia–Tibás

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Por Sebastián Sánchez
El motociclista murió en el sitio.
El motociclista murió en el sitio. (Keyna Calderón/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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