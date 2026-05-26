Motociclista muere tras violento choque contra vehículo en Tibás

Un accidente de tránsito entre una motocicleta y un vehículo dejó como saldo una persona fallecida la noche de este lunes en Tibás, San José.

El hecho ocurrió específicamente 200 metros este de la estación de Bomberos de esa localidad. El motociclista quedó sin vida en el lugar, según confirmó Cruz Roja.

Aparentemente, la motocicleta circulaba a alta velocidad en sentido Moravia–Tibás cuando un vehículo intentó realizar un giro y se produjo el violento choque.

El accidente provocó el cierre de la vía. El caso quedó a cargo de los agentes judiciales.

Colaboró la corresponsal Keyna Calderón.