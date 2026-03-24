Violento ataque a balazos cobra la vida de joven de 20 años en Limón

Un joven de 20 años falleció la noche de este lunes tras ser atacado a balazos en Siquirres, Limón.
El reporte a Cruz Roja ingresó a las 8:08 p. m. Al llegar al sitio, los cruzrojistas confirmaron que el muchacho estaba si vida; presentaba múltiples impactos de bala, incluido uno en la cabeza.
La escena quedó a cargo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), responsable del levantamiento del cuerpo para remitirlo a la Morgue Judicial.
Se desconoce el móvil y la dinámica del crimen.
Colaboró el corresponsal Reiner Montero.