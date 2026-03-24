Choque frontal entre motocicleta y tráiler deja a una mujer fallecida y a un joven con heridas graves

Choque frontal entre tráiler y motocicleta deja una víctima mortal y un herido grave. (Imagen con fines ilustrativos).

Un grave accidente de tránsito ocurrido la tarde de este lunes dejó como saldo a una persona fallecida y a otra en condición crítica.

El hecho se registró minutos antes de las 6 p. m. en la comunidad de Campo 2, en Cariari de Pococí, Limón.

De acuerdo con versiones preliminares, una aparente invasión de carril habría provocado el violento choque frontal entre la motocicleta, en la que viajaba una pareja, y el tráiler que circulaba en sentido contrario.

Unidades de la Cruz Roja Costarricense acudieron al sitio y confirmaron que una mujer falleció en el lugar. Además, un hombre de 24 años fue trasladado de urgencia en condición grave, con múltiples fracturas en las piernas, así como lesiones en la pelvis y el abdomen.

Tras el impacto, la carretera entre Campo 2 y Llano Bonito permaneció cerrada mientras se atendía la emergencia y se realizaban las diligencias correspondientes.

Según información brindada por testigos a la Fuerza Pública, una de las víctimas habría llegado al país hace unos 10 días procedente de Nicaragua y regresaba al apartamento que alquilaba en la zona, luego de una jornada de trabajo en la recolección de yuca en una finca privada.