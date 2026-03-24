Accidentes

Choque frontal entre motocicleta y tráiler deja a una mujer fallecida y a un joven con heridas graves

Accidente ocurrió en Cariari de Pococí, Limón, por aparente invasión de carril

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Por Sebastián Sánchez y Reiner Montero
Personal de la Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia por un atropello mortal ocurrido la noche de este sábado en Santo Domingo de Heredia
Choque frontal entre tráiler y motocicleta deja una víctima mortal y un herido grave. (Imagen con fines ilustrativos). (Reiner MO/Cortesía)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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