Sucesos

Motociclista se dirigía a casa de su madre cuando murió en falso adelantamiento

Hechos ocurrieron en La Fortuna de San Carlos

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Por Sebastián Sánchez y Edgar Chinchilla
Cruz Roja imagen ilustrativa
Un joven murió en un accidente múltiple ocurrido en San Carlos. (Imagen con fines ilustrativos). (Cortesía Cruz Roja/Cortesía Cruz Roja)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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