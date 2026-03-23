Motociclista se dirigía a casa de su madre cuando murió en falso adelantamiento

Un joven murió en un accidente múltiple ocurrido en San Carlos. (Imagen con fines ilustrativos).

Un hombre de apellidos Peña Arias murió la noche de este domingo en un accidente de tránsito, en Los Ángeles de La Fortuna, en San Carlos.

El suceso ocurrió alrededor de las 7 p. m., cuando la víctima, quien viajaba en una motocicleta marca Fórmula Magnum de 200 centímetros cúbicos, salió de comer en El Tanque y se dirigía hacia la vivienda de su madre en Sonafluca.

De acuerdo con información preliminar, el accidente involucró a una motocicleta, un autobús y un automóvil.

Las autoridades indicaron que el autobús se encontraba realizando una parada para dejar pasajeros en el sitio cuando, al parecer, el motociclista intentó adelantar y colisionó contra un Toyota Yaris de color blanco, quedando atrapado debajo del vehículo.

Oficiales de la Policía de Tránsito realizaron pruebas de alcoholemia a los conductores de los otros vehículos involucrados. Tanto el chofer del autobús como la mujer que conducía el automóvil dieron negativo.

El caso quedó bajo la responsabilidad del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que deberá determinar las causas exactas que mediaron en el percance.