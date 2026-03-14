Muere mecánico atropellado por tráiler que reparaba

Tráiler atropella a mecánico y le provoca la muerte. (Imagen con fines ilustrativos).

Un hombre de apellidos Segura Castro, de 35 años, falleció la tarde de este viernes tras ser atropellado por el tráiler que reparaba.

Los hechos ocurrieron en La Españolita de Río Cuarto, Alajuela. Se trataría de un accidente laboral.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima se encontraba realizando una reparación mecánica debajo de la carreta del tráiler, dentro de un predio.

En determinado momento, aparentemente, el conductor del vehículo pesado lo puso en marcha, sin percatarse de la presencia del mecánico.

La carreta le pasó por encima al trabajador, provocándole heridas de gravedad, principalmente en su cabeza.

Socorristas de la Cruz Roja Costarricense acudieron para atender la emergencia; sin embargo, al valorar al paciente lo declararon fallecido.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se presentaron para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las pesquisas correspondientes.