Sucesos

Muere mecánico atropellado por tráiler que reparaba

Conductor del vehículo pesado no se percató de la presencia del trabajador. Hechos ocurrieron en Río Cuarto, Alajuela

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Por Sebastián Sánchez y Edgar Chinchilla
Personal de la Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia por un atropello mortal ocurrido la noche de este sábado en Santo Domingo de Heredia
Tráiler atropella a mecánico y le provoca la muerte. (Imagen con fines ilustrativos). (Reiner MO/Cortesía)







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Río CuartoatropelloAlajuelaaccidente laboral
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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